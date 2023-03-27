Banka kartınız, Kredi kartınız varsa, Para sıkıntısı çekmeyin! Bankalar sizlere ödeme yüklüyor, 50 bin TL'ye kadar ödeme

50.000 TL'ye kadar bankamatik kartı kredi kartı kullanan vatandaşlar için Ödeme yapacak olan Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara banka tarafından yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile ilgili duyuru paylaşıldı. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi paketi verileceği açıklandı. 50 bin TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvuru şartlarına uygun olmak dileğiyle sizler de ihtiyaç kredisi için başvurunuzu gerçekleştirerek Yapı Kredi Bankası üzerinden detaylı bir şekilde kredi başvurusu yaparak sorgulama yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşların kredi puanına baktıktan sonra daha önce kullanmış olduğu kredi kartı ve kullanmış olduğu ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak nakit kredi işlemlerini hızlı bir şekilde banka şubeleri üzerinden ve internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olan vatandaşlar bu kredileri hesaplarına hızlı bir şekilde yatırmak istiyorlarsa Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan sms kredi servisi ile birlikte de başvurularını gerçekleştirerek ne kadar onay aldıklarını öğrenebilir. Yapı Kredi Bankası SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz size 44 11 numarasına mesaj atmanız istenmektedir. bireysel yazımı boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı gönderin.