Banka Kartı ve Kredi Kartı Üzerinden 7.000 TL Para Yatacak

Bankamatik kartı ile kredi kartı olan vatandaşlar için önemli bir müjdeli haber verildi. İlgili banka üzerinden bu kişilerin hesaplarına 7.000 TL ödeme yapılacak.

Bankaların müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerin bir parçası olan bankamatik kartı ve kredi kartları, bugün önemli bazı fırsatları meydana getirmektedir. Eğer sizler de bu kartlara sahip iseniz, QNB Finansbank üzerinden doğrudan hesabınıza 7.000 TL ödeme alabilirsiniz.

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamada bu kartları düzenli olarak kullanan kişilere verilecek olan bu para, zaman kaybetmeden hemen 5 dakika içerisinde verilecek. Yıl sonuna yaklaşırken acil olarak nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlar için başlatılan ve sunulan bu kampanyada, söz konusu krediyi alacak olan kişiler için bazı şartlar uygulanacaktır.

Bu şartlar arasında özellikle bankamatik kartı ve kredi kartı kullanma şartı vardır. Bu banka üzerinden bu kartlarını kullanan kişiler ise banka şubelerine gitmeden kolay ve hızlı bir şekilde kredileri için onay alabilirler. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka tarafından sunulan ve belirtilen şartlar dahilinde olarak istedikleri zaman, QNB Finansbank tarafından sunulan bu krediyi alabilecekler.

QNB Finansbank üzerinden kredi için başvuru yapmak istiyor iseniz, T.C. kimlik numaralarınızı 5030’a mesaj olarak göndererek bu sürece başlayabilirsiniz. Banka 7.000 TL haricinde de müşterilerin kredi notuna da bakarak uygun olması halinde daha yüksek tutarlı limitlerde de kredi onaylarını değerlendirebilir.

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara özel olarak yapılan bu kampanyada sunulan şartlara uyan vatandaşlar, 7.000 TL krediyi kullanmaları halinde 36 aya varan vadede ihtiyaç kredisini kullanabileceklerdir.

Banka tarafından sunulan bu hızlı kredi kampanyası emekli ve sigortalı olarak çalışmakta olan kişiler için verilecektir. 7.000 TL için oldukça düşük faiz uygulaması ile beraber başvuru işlemleri de banka şubesine başvurmadan da yapılabilecektir.

Eğer şubeden başvuru yapmak istenirse, şubeye kimlik ibraz edilerek gerekli işlemlere başlanabilir. Bankaya yapılan kredi başvuru sonucu olumlu olması halinde de yine banka şubesi üzerinden kredi kullanımı mümkün olacaktır.

Qnb Finansbank dışında Denizbank, Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi üzerinden de hesabı olan kişiler, 7.000 TL'ye varan tutarda kredi kullanabilmektedir. Bu bankaların kredi ve faiz oranları ise bankaların resmi web sayfalarında vardır.