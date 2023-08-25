Akbank CarrefourSA marketlerde geçerli 175 TL chip-para kazandıran kampanyasını duyurdu. 16 Eylül tarihine kadar geçerli olan kampanya CarrefourSA marketlerden yapılacak gıda harcamasına 175 TL'ye kadar chip-para kazandıracak.

Market raflarında satışa sunulan ürünlerin fiyatları günden güne zamlanıyor. Zamlı fiyatlar altında ezilen ve ay sonunu zor getiren vatandaşa yönelik yapılan kampanyalar bütçeyi bir nebze olsun ferahlatıyor. Akbank'ın CarrefourSA marketlerde geçerli 175 TL chip-para kazandıran kampanyası indirimli alışveriş yapabilmeyi sağlayacak.

AKBANK 175 TL CHİP-PARA KAMPANYASI NEDİR?

Akbank 16 Eylül'e kadar geçerli 175 TL chip-para kazandıran alışveriş kampanyası CarrefourSA marketlerden tek seferde yapılacak 1.500 TL ve üzeri ilk alışverişe 50 TL, 2.500 TL ve üzeri ilk alışverişe ise 175 TL chip-para kazandıracak.

AKBANK İLE 175 TL CHİP-PARA NASIL KAZANILIR?

Akbank’ın harcadıkça kazandıran kampanyasından yararlanmak isteyenlerin Akbank müşteri hesabı oluşturması gerekiyor. Akbank kart sahipleri bankada kayıtlı cep telefonu numarası üzerinden kısa mesaj göndererek kampanyaya katıldıktan sonra alışveriş tutarını gerçekleştirmelidir.

AKBANK İLE 175 TL CHİP-PARA KAZAN KAMPANYASINA SMS’LE BAŞVUR!

Akbank ile indirimli alışveriş yapmak isteyen ve kampanyaya katılmak isteyenler uygulama üzerinden ilgili kampanyaya gelerek “Hemen Katıl” butonuna tıklayabilir veya kısa mesaj gönderebilir. Cep telefonu üzerinden kolay başvuru için mesaj kısmına ALISVERIS yazıp 4566'ya sms olarak göndermek yeterli oluyor.

Kısa mesaj yolu ile kampanyaya katılanlar Akbank tarafından “kayıt oldunuz” geri bildirim mesajını gördüğü anda alışveriş yapmaya başlayabilir. Kampanya dahilinde her müşteri en fazla 175 TL chip-para kazanıyor. Kampanya döneminde kazanılan ödüller yalnızca açıkta bireysel Akbank hesabı bulunan kart sahibi için geçerli oluyor.