Banka Faizi Zirveye Ulaştı! Yatırımlar 32 Günde Katlanarak Kazanca Döndü!

Uzun süredir yatırım sahibi olanlar içi bankaların sunmuş olduğu yüksek faiz oranları büyük kâr sağlamayı destekliyor. Mevduat faizleri bankalar tarafından belirli aralıklarla güncelleniyor. Özellikle kampanya dönemlerinde bu faiz oranları daha da yükseliyor. Elbette ki talep edilen faiz oranı, yatırılan tutarın vade süresini ve hesap türüne göre değişebiliyor.

Mevduat Hesabı Nedir?

Mevduat hesapları birikim yapmak isteyen müşterilerin güvenlikle parayı aktarabildiği ve yükseltebildiği finansal araçlar arasında değerlendiriyor. Mevduat hesabında bulunan hesap türü, para miktarı ve vade süresine göre faiz oranı değişebiliyor. Ne kadar çok uzun vadede hesapta para bulundurulursa mevduat kapsamında alınacak faiz oranı bir o kadar yükseliyor.

Banka Neye Göre Seçilmelidir?

Her bir banka kendi içerisinde belirlediği bir politika kapsamında faiz oranı sunabiliyor. Yatırımcılar böyle bir durumda en uygun faiz oranı veren bankayı inceleyerek seçim yapmalıdır. Banka güvenilir mi? Uzun yıllardır sektörde bulunuyor mu? Hizmetinin kalitesi nedir? Müşteri memnun mudur? gibi faktörlere de dikkat edilebilir.

Akbank Mevduat Hesabı Getirisi

32 gün üzerinden vadeli mevduat hesap açılışı yapmak isteyenler için bütün kamu ve özel bankalar arasında en yüksek yıllık faiz oranını sunan banka Akbank oluyor.