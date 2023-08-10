Enflasyonun iliklere kadar hissedildiği şu günlerde meydana gelen küresel ve yerel gelişmeler ışığında, pek çok ürün ve hizmetin maliyeti giderek arttı. Bu durum vatandaşların alım gücü üzerinde olumsuz bir etki yaratarak istedikleri ürünleri almalarını zorlaştırdı. Bu fiyat artışlarından etkilenen kalemlerden biri de otomobillerdir. Sıfır araç almak hayal gibi oldu derken bankaların kredi kampanyaları vatandaş için umut ışığı oldu.

Araç alacaklara güzel haberler QNB Finansbank’tan geldi. Banka, internet sitesinden yaptığı açıklama ile heyecan verici bir taşıt kredisi fırsatı duyurdu. Bu, kredi tutarı 300 bin TL ile kaçırmak istemeyeceğiniz bir teklif. Peki ya QNB Finansbank’ın taşıt kredisinin faiz oranı ne kadar? Şimdi QNB Finansbank'ın taşıt kredisi teklifinin detaylarına geçelim.

FİNANSBANK TAŞIT KREDİSİNİN DETAYLARI

Bu kredi fırsatı 48 aylık bir geri ödeme süresi sağlayarak kredinizi ödemeniz için size geniş bir zaman tanıyor. Ayrıca banka, uygun faiz oranları ve ödeme planınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme esnekliği sunuyor.

QNB Finansbank kredisi ile sıfır ya da ikinci el bir araba alabilirsiniz. Sıfır kilometre ve 5 yaşına kadar olan araçlar için 48 aya varan geri ödeme süresinden yararlanabilirsiniz. Eğer 6-8 yaş arası bir araçla ilgileniyorsanız, banka aracın yaşı ile kredinin vadesinin toplamının 10 yılı geçmemesini sağlayan bir ödeme planı oluşturabilir. Ayrıca ikinci el araçlar için fatura tutarı yerine kasko değeri dikkate alınmaktadır.

300 BİN LİRA İÇİN FAİZ VE TAKSİT ORANLARI

Sizi nelerin beklediğine dair daha iyi bir fikir vermesi için örnek bir kredi hesaplama tablosuna göz atalım.

QNB Finansbank tarafından sunulan 300 bin TL taşıt kredisi için aylık faiz oranı yüzde 4,14, geri ödeme süresi ise 48 ay olarak belirlenmiş. Bu rakamlara göre aylık ödemeniz gereken taksit miktarı 17 bin 564 TL’dir.