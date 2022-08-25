Banka Borcu ve Senet Borcu Olanlar Dikkat! 3 Gün İçinde 3 Bankadan Yapacağınız Başvuru Önemli! Borçlar Kapanacak...

Banka borcu veya senet borcu olan vatandaşlar, eğer nakit arıyorlarsa ve başvuru yaparak, bankalardan borç kapatma kredisi almak istiyorlarsa, 3 banka tarafından yapılan kredi kampanyasına 3 gün içinde başvuru yapmanız isteniyor.

Kamu bankaları ile birlikte özel bankaların başlatmış olduğu borç kapatma kredisi kampanyasında işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacak ve ödenecek olan bu kredilerde, sizin tüm borçlarınız kapatılarak tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlanacaktır.

Bireysel müşterilerin, başvurularını gerçekleştirerek, alabilecekleri kampanyalarda 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak kredi ödemesi alacakken 100000 TL kredi kullanmanız durumunda 24 ay vadeli ödeme tablosu hazırlayarak, borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyası 3 gün kaldı!

Ziraat Bankası üzerinden başlatılan borç kapatma kredisi kampanyasına, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 gün içerisinde hemen hızlı birşekilde kredi kullanabiliyor. Size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşları 90 gün ertelemeli kredi imkanı sağlanacaktır. Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi verilecek ve kredilerde tüm borçlarınız kapatılması karşılığında onay verilecektir.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyası

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında banka üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda en yakın banka şubesi üzerinden kredi işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceği haberi geldi. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan İhtiyaç Kredisi kampanyası başvurusu sonrasında da sizlere sonuç verilir ve ön onay almanız durumunda, şubelere giderek tüm banka borçlarınızı kapatarak, düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.

Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi kampanyası başladı!

Halkbank, kamu bankası olmasından dolayı düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı, bankadan, özellikle emekli maaşı alan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan kişiler, düşük faizli bireysel kredi kullanabilmektedir. Başvurularını yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlayacak olan bu bankalar üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, en yakın şubeye giderek kimliğinizle birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların son işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması istenmektedir.