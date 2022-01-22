Banka Borçları Olanlar Vakıfbank ve Denizbank Şubelerine Giderek 75.000 TL Alabilir, Bankalar Şart Aramayacak... Bankalar üzerinden nakit başvuru yapacak olan vatandaşlar 75 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli borç kapatma kredisi nasıl alabilirim araştırma yapmaktadırlar. Denizbank ve Vakıfbank yapmış olduğu kampanyada 75 bin TL'ye kadar nakit kampanyasına başvuru yaparak hızlı bir şekilde diğer bankadaki olan güncel kredi kartı ve güncel ihtiyaç kredisi borçlarını kapatıyor.

Daha önce bankalardan icralık olan ve icralık borçlarını kapatmak için 75000 TL kredi kullanmak isteyen kişiler bu kampanyalara maalesef katılamaz. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler gibi borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişiler de bankaların belirtilen şartlarına uygun olması durumunda 24 ay vadeli Kredi kullanabilecek.

Vakıfbank borç kapatma kredisi

Borç kapatma kredisi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen bankaların başında gelen Vakıfbank kamu Bankası olmasından dolayı düşük faiz oranları ile vatandaşlara Kredi imkanı sunuyor. Bankalar üzerinden alacağınız ihtiyaç kredisi kampanyasında Kredi kullanacak olan kişiler Vakıfbank müşterisi olması durumunda daha uygun faiz oranlarıyla kredi alacaktır. Vakıfbank borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvuru yaparak tüm Banka borçlarını tek bir yere ödeyerek rahat bir nefes alabilir. Emekli olan çalışan devlet memuru olan ve vergi levhası olan herkes 75 bin TL'ye kadar kullanacağı Vakıfbank borç kapatma kredisinde en düşük faiz oranlarından yararlanarak ertelemeli olarak kredi kullanabilecektir.

Denizbank borç kapatma kredisi

Özel bankalar arasında kredi başvurusu yapabileceğiniz Denizbank 75 bin TL'ye kadar vereceği borç kapatma kredisinde 36 ay vadeli olarak işlem yapıyor. Bankadan bu vadelerle kredi kullanmak isteyen kişiler banka müşterisi olması ve düzenli olarak kredi ve kredi kartı borçlarını ödüyor olması gerekmektedir. Düzensiz olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için Denizbank borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak işlem yapabilirsiniz. Denizbank borç kapatma kredisi için işlem yapacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli işlem yapabiliyor. Borç transferi kredisi veya borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesi ile birlikte gidebilir.