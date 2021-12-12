Bangladeş, ABD'nin RAB ve Güvenlik Şeflerine Yönelik Yaptırımlarını Protesto Etti

Bangladeş Cumartesi günü ABD büyükelçisini, ülkenin ulusal polis şefi de dahil olmak üzere yedi kişinin Biden yönetimi tarafından insan hakları ihlalleriyle suçlanmasının ardından Washington'un üst düzey güvenlik görevlilerine uyguladığı yaptırımları protesto etmeye çağırdı.

Washington, 2018'den bu yana yüzlerce kaybolma ve yaklaşık 600 yargısız infaza karışmakla suçlanan Hızlı Eylem Taburu'na (RAB) yaptırımlar uyguladı.

Hızlı Eylem Taburu'nun yedi mevcut veya eski yetkilisine de yaptırım uygulandı. Bunlar arasında daha önce RAB şefi ve şu anda Güney Asya ülkesinin 200.000'den fazla polis gücünün ulusal başkanı olan Benazir Ahmed de var.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “İnsan haklarını dış politikamızın merkezine koymaya kararlıyız ve insan hakları ihlalleri ve ihlallerine dikkat çekmek ve hesap verebilirliği teşvik etmek için uygun araçları ve yetkileri kullanarak bu taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Masud Bin Momen, ABD büyükelçisini karardan "Dakka'nın hoşnutsuzluğunu iletmek için" çağırdı.

Açıklamada, "ABD'nin, birbirini takip eden ABD yönetimleriyle ortak öncelikler olarak görülen terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer iğrenç ulusötesi suçlarla mücadelede ön saflarda yer alan bir hükümet kurumunu baltalamaya karar vermesine üzüldüğü" belirtildi.

Yaptırım uygulanan kişilerden biri olan RAB başkan yardımcısı KM Azad, gücün operasyonlarını asla insan haklarını ihlal etmediğini söyleyerek savundu.

Bir suçluyu kanun önünde tutuklamak insan hakları ihlali ise, o zaman bu insan haklarını ülke menfaati için ihlal etmeye itirazımız yok” dedi.

'Mükemmel hareket'

Ülkenin İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan da hareketle ilgili yorum yaparak, insan hakları ihlallerinin her zaman araştırıldığını söyledi.

“İnsan hakları ihlaline ilişkin herhangi bir olay ihbar edilirse hakimler aracılığıyla soruşturmalar yürütülüyor. Khan, Dakka'da gazetecilere verdiği demeçte, herhangi bir devlet kurumu insan haklarını ihlal ederse burada yasal işlem yapılır" dedi.

“ABD yaptırımları adil bir şekilde uygulamadı. Bunu abartılı haberlere dayanarak yaptılar. Bangladeş'te kanun ve düzeni korumak zorlu bir görevdir” dedi. "Uyuşturucu satıcıları meşru müdafaa için ateşli silahlar kullanıyor ve bu da kolluk kuvvetlerinin üyeleriyle silahlı çatışmalara yol açarak can kayıplarına neden oluyor."

Bu arada, yerel hak aktivistleri önlemleri memnuniyetle karşıladı.

"ABD'nin yaptığı mükemmel bir hamle. Ancak, kurbanların ailelerini temsil eden Mayer Daak'ın organizatörü Sanjida Islam, "Ama kaçırma ve zorla kaybetmelere karışan daha fazla memurun dahil edilmesi gerekiyordu" dedi.