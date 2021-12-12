Avusturya'da Protestocular COVID Kısıtlamalarına Karşı Yürüdü

Viyana'da on binlerce insan, zorunlu COVID-19 aşıları ve aşısızlar için ev hapsi emirleri de dahil olmak üzere Avusturya'da koronavirüsün yayılmasını durdurmak için getirilen kısıtlamaları protesto etmek için yürüdü.

Yaklaşık 44.000 kişinin katıldığı ve geçen hafta Avusturya başkentinde benzer bir gösteriyi izleyen protestoyu denetlemek için Cumartesi günü yaklaşık 1.400 polis memuru görevdeydi.

Polis, havai fişek kullanımı da dahil olmak üzere ve maske takma zorunluluğunu göz ardı etmek de dahil olmak üzere suçlardan üç kişinin tutuklandığını söyledi. Polis, Heldenplatz meydanında başlayan olayı izleyen gazetecilere kartopu ve buzla saldırıya uğradığını ve bir muhabirin saldırı girişiminin kurbanı olduğunu söyledi.

Kalabalığa, hükümetin pandemiye verdiği tepkiye saldıran sağcı Avusturya Özgürlük Partisi lideri Herbert Kickl seslendi. Halkın hükümet tarafından "tekmelendiklerini" fark etmediğini ve protestoların devam edeceğini söyledi.

Ayrı olarak, Klagenfurt'ta yaklaşık 2.500 kişi kısıtlamaları protesto ederken, Linz'de 150 kişi gösteri yaptı.

Artan günlük enfeksiyonlarla karşı karşıya kalan Avusturya, geçen ay Batı Avrupa'da karantinayı yeniden uygulayan ilk ülke oldu ve Şubat ayından itibaren aşıları zorunlu hale getireceğini söyledi.

Viyana'da "Biz insanız" ve "direniş" sloganları atan protestocular, "Zorunlu aşıya hayır" ve "Çocuklarımızdan elinizi çekin" pankartları taşıdı.

8,9 milyon nüfusa sahip Avusturya, geçen yıl pandeminin başlamasından bu yana 1,2 milyon koronavirüs vakası ve 13.000'den fazla ölüm bildirdi.