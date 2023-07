Balık burcu ve yükselen balık burcu 27 Temmuz 2023 tarihinde özellikle duygusal hayatlarında ekstra bir heyecan yaşandığını görecektir. Onlar canlandırıcı aktiviteler ve manzara değişikliği için can atabilir ve sonunda ne olacağını merak edebilir. Yeni günde enerjiler etkinliği ve dolaysızlığı desteklerken burç sahiplerine gün ilerlediği zaman somut yanıtlar da gelmeyecektir. Onlar bir şeyi mantıklı bir şekilde halletmek istese de başka bir parçaların problemleri bırakıp onun yerine büyük resmi düşünmeyi tercih edecektir. Burç sahipleri her iki ihtiyaca da yanıt vermenin ya da bir konuda uzlaşmaya varmanın yollarını eğer bulamazsa bu durum hayal kırıklığı yaşanmasına da sebep olabilir. Onlar İşleri ertelemeye yol açan çeşitli duyguları engellemek adına adım adım her seferinde ilerlemeye dikkat etmelidir.

Balık burçları çevrelerinde bulunan herkese ve içinde bulundukları her duruma şüphe ile yaklaşabilir ve bu durum onların güvenlerinin kırılmasına sebep olabilir. Balık burçları ve yükselen balık burçlarına tavsiye edilen durum bir an önce olumsuz bir davranıştan arınmaları olacaktır. Bu durum onların tadını kaçırabileceği gibi çevrelerinde bulunan insanları da onlardan uzaklaştıracaktır. Burç sahipleri yetenekli olduklarını düşündükleri temalarda ise çalışmalarına devam ettirirse becerilerini daha farklı ve güzel yerlere taşırabilir.

Burç sahipleri çevreleri ve aileleri tarafından güven kazanmış ve beğeni toplamış insanlardır. İş hayatlarına da yön verebilecek olan burç sahipleri patronlarını ve çalışma arkadaşlarını da etkileyecektir. Gün içerisinde balık burçları ve yükselen balık burçları iş alanlarında kendilerinden daha tecrübeli olan kişilerle bir araya gelebilir ve bir yemek yiyebilir. Bu durum balık burçları için bilgi edinmek adına çok önemli bir fırsat olacaktır. Onların hiçbir işi şu anda yolunda gitmemektedir. Fakat balık burçları yaklaşımını değiştirirse isteklerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilir.