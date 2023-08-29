Ay sonunu zor getiren dar gelirli aileleri etkileyen sosyal destek ödemeleri Bakanlık tarafından yapılan duyuru ile zamlandı. Ocak ayında gerçekleşen memur maaş zammı sonrası sosyal yardım ödemeleri de artırıldı. Temmuz ayında yeniden zamlanan memur maaşıyla birlikte destek tutarı yeniden güncellendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı zamlarla ile ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Sağlık, beslenme, barınma, giyecek vb. farklı alanlarda oluşan ihtiyacı giderebilmek için ekonomik olarak yaşanan gelir kaybı sosyal destek ödemeleri ile artık problem haline gelmiyor. Sorumlu devlet bakış açısıyla düzenli olarak hesaplara yatılıdan devlet ödemeleri Aile Bakanlığı eliyle vatandaşa sunuluyor.

O DESTEK 2 BİN 157 TL’DEN 4 BİN 471 TL’YE ÇIKARILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş güncel destek ödemeleri ile ilgili ilk açıklamayı yaptı. Memur maaş katsayısına göre yenilendiğini ifade eden Bakan Göktaş, geçtiğimiz yıl 2.157 TL olan işe başlama yardımının yükseltildiğini açıkladı. Yeni zamlarla beraber işe başlama destek tutarı 4.471 TL'ye çıkarıldı. Arada oluşan farkı Bakan Göktaş şu sözlerle aktardı:

“Geçtiğimiz yıl 2.157 TL olan desteğimiz bu yıl 4.471 TL oldu. İŞKUR tarafından işe yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarının özel sektör işi verenlerince istihdam edilmeleri halinde özel sektör işverenlerinin ödeme ile yükümlü olduğu sigorta primlerini 1 yıl boyunca biz karşılıyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.

İŞE BAŞLAMA YARDIMI NASIL ALINIR?

Sonuç olarak; 2 bin 314 TL zamlanan işe başlama yardımı İŞKUR veritabanında kaydı bulunan ve işe yönlendirilen kişiler tarafından değerlendirilebilecek. İşe başlama yardımını almak isteyenlerin; E-devlet sistemi üzerinden “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” kategorisine giriş yaparak ilgili alanı doldurması ve İŞKUR üzerinden kayıt oluşturması gerekiyor.