Evlenecek çiftler için maddi destek fırsatı sunacak o özel kredi Cumhurbaşkanı tarafından müjde olarak paylaşılmıştı. Konuya dair detayların ilerleyen zamanda netleşeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda açıklanan vergisiz cep telefonu kararı ardından evlenme kredisi ile ilgili yeni açıklamada bulunacak.

Maddi olarak düğün masraflarını ve kişisel harcamaları destekleyecek bu özel kredi faizsiz olarak sunulacak. Kamu bankaları ve özel bankalar kredi faizlerini yükseltme kararı aldı. %3'ü aşan faiz oranları ile sunulan krediler vatandaşın belini büküyor. Böyle bir dönemde Bakanlık tarafından yapılacak evlilik kredisi açıklaması yakından takip ediliyor.

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Faizsiz evlilik kredisi geri ödemesiz olarak gençlere sunulacak. Başvuru için özel bir şart veya yaş kriteri henüz belli olmadı. 2 yıl ön ödemesiz olarak 150.000 TL faizsiz krediden yararlanılacağı biliniyor. Konuyla ilgili 150.000 TL faizsiz evlilik kredisinin 48 ay vade ile ödenebileceği söyleniyor.

Kredisi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalar tamamlandığında konuyla ilgili şartları ve tarihleri paylaşacak.

CUMHURBAŞKANI’NDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Başkanı Erdoğan 24 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçim dönemi öncesinde gençlere seslenmişti. Konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150.000 TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası'nın faaliyetleri arasında çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetlerle de destekleyebileceğiz.”