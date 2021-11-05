Bakan Kurum’dan Müsilaj Açıklaması

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Müsilaj Sorunlarının Araştırılması Komisyonu’nda önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve kullanmış olduğu ifadeler ile gündemde yer aldı. Marmara Denizi'nde bir süredir yaşanmakta olan müsilaj probleminin giderilmesi adına çeşitli çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Murat Kurum yapılan denetimler ile 99 deniz aracına ve 899 işletmeye toplamda 131 milyon 600 bin lira idari para cezasına uyguladıklarını aktardı. Bunun yanı sıra 140 işletmenin de faaliyetlerini durduklarını belirten Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merak edilenleri yanıtladı.

Kanal İstanbul ile ilgili de konuşan bakan Murat Kurum adımların ÇED doğrultusunda atılacağını belirtti. Ne ekolojik yaşama ne de su kaynaklarına zarar verecek adımlara kendilerinin müsaade etmeyeceğini ifade eden Kurum, açıklamaları ile gündemde önemli bir yer tuttu.

Marmara Denizi'nde her günün bir önceki günden daha temiz olduğunu ifade eden Kurum, kötüye gidişi durdurduklarını da açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Müsilaj Sorunlarının Araştırılması Komisyonu’nda açıklamalarda bulunan Kurum, çevre laboratuvarlarından TÜBİTAK, ODTÜ ve bilim insanları ile yürütülen ses ve ileri analiz çalışmaları sonucunda ilacın toksik özellik göstermediğini ve tehlikeli atık olmadığını tespit ettiklerini aktardı.

Artık balıkların döndüğünü ifade eden Bakan Kurum, oksijen seviyesinin arttığını ve biyolojik çeşitliliğin yavaş da olsa artış gösterdiğini ifade etti. Bugün iyi bir sürece ve sevindirici bir hale geldiğimizi ifade eden Kurum, Marmara Denizi'nin sırtındaki kirlilik yükünü tamamen yok etmeden kesin bir çözüme ulaşamayacağımızı da belirtti.

Konu hakkında beklentilerini de açıklayan Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum arıtma tesislerine dair yönetim ve yapıma dair yeni kanun tasarılarında mevzuat değişiklerinde destek görmek istediğini söyledi.