Bakan Koca Tepki Gösterdi! Acil Savaş Alanına Döndü

Bir aile, Burdur'da çocuklarına enjeksiyon yaptırmak adına Burdur Devlet Hastanesi’ne gitti ve çocuklarının kolunun acıması sebebi ile güvenlik görevlilerine saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri ve hemşire, konu hakkında şikayetçi olurken polis ekipleri de 3 saldırganı göz altına almayı ihmal etmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tepkide bulundu ve bunun açıklanabilir bir durum olmadığını ifade etti.

Toplumun bizimle olduğunu söyleyen Fahrettin Koca, adaletin takipçisi olduğunu da aktardı. Acilin savaş alanına dönmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken polis ekipleri de konu hakkında detaylı bir çalışma başlattı. Hastanenin kapısının önünde bekleyen ailenin yakınları yaşanan arbede sırasında kavgaya dahil olmayı ihmal etmedi ve acil camının kırıldığını bilgisine ulaşıldı. İşte Burdur'da meydana gelen arbede anları ve güvenlik görevlileri ile hemşireye saldırıda bulunan aile hakkında detaylı bilgiler…

Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 yaşındaki çocukları ile birlikte hastaneye gelen aile hakkında hangi açıklamayı yaptı? İşte Burdur'da savaş alanına dönen acil ve Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili merak edilen detaylar…

16 yaşındaki çocukları ile beraber Burdur Devlet Hastanesi’ne gelen aile, enjeksiyon yapılması sırasında görevli hemşirelere saldırdı. Çocuğunun kolunu acıttığı gerekçesiyle saldırıda bulunan aileye bir tepki de Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Kısa süre içerisinde acilin adeta bir savaş alanına döndüğü öğrenilirken dışarıda bekleyen ailenin yakınları da olaya müdahale etti.

Olayı yatıştırmaya çalışan güvenlik görevlilerine saldırıda bulunan hasta yakınları, acil servis girişinin kapı camını kırdı. Yaşanan arbede sırasında hastane içerisinde acil bölümünde korkunç dakikalar yaşanırken 3 kişi gözaltına alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan korkunç olay hakkında sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen raporu 84 milyona sunduğunu belirtti.