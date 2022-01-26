Bakan Duyurdu: Emekliye 6500 TL Nakit Ödeme Müjdesi Geldi! Son Dakika

Emekliye 6500 TL Nakit Ödeme Müjdesi. Emekli olan vatandaşlara gece yarısı yüzleri gülümsetecek müjde geldi. 6500 TL’ye varan ödemeler, emekli vatandaşların banka hesaplarına yatmaya başladı. Emekli olan kişiler acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 6500 TL’ye kadar avans kullanabilecek. Kamu bankalarının ve çeşitli özel bankaların emekli vatandaşlara sağladığı avans imkanı sayesinde emekliler ihtiyaçlarına ertelemeden sahip olup ödemesini daha sonra yapabilecek. 6500 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar, maaş aldığı bankanın internet şubesi aracılığı ile nakit avans başvurusunda bulunabilir. Kişinin kullanabileceği nakit avans miktarı maaşına ve kredi notuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Maaşınızı aldığınız banka ile iletişime geçerek ne kadar nakit avans kullanabileceğiniz hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kamu Bankarından Emekli Vatandaşlara 6500 TL Ödeme

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank zaman zaman emekli olan vatandaşlara çeşitli fırsatlar sunuyor. Yapmış oldukları kampanyalar ile emeklinin bütçesine katkıda bulunmayı hedefleyen bankalar, emeklilere 6500 TL’ye kadar ödeme yapıyor. Avans başvurunuzun onaylanması durumunda paranızı dilediğiniz zaman kullanmaya başlayabilirsiniz.

Eğer herhangi bir kamu bankasından emekli maaşı alıyorsanız mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden avans başvurusu işlemlerinizi yapabilirsiniz. Eğer internet bankacılığı şifreniz bulunmuyorsa bankanızın müşteri hizmetlerine bağlanarak şifrenizi kısa süre içerisinde oluşturabilirsiniz.

Emekli maaşını farklı bankalardan alan kişiler de kamu bankalarının sunmuş olduğu avans imkanından faydalabilir. Bunun için bankaya başvurarak emekli maaşını kamu bankalarından herhangi birine taşımıları yeterlidir. Emekli maaşını taşıyan kişiler avans imkanının yanı sıra bankaların müşterilere ödediği promosyonlardan da faydalanabilir.

Denizbank ve Garanti Bankası da Emeklilere Müjde Verdi

Özel bankalar arasında yer alan Denizbank ve Garanti Bankası da emeklinin yüzünü güldürecek kampanyalara dahil olma kararı aldı. Denizbank ve Garanti Bankası’ndan kredi çeken kişiler, kredinin yanı sıra 6500 TL’ye varan ek ödeme alabilecek. Size en yakın şubeye giderek ya da mobil şube aracılığı ile başvuru yaparak ödemenizi hemen alabilirsiniz. Ayrıca emekli maaşını Denizbank’a taşıyan kişiler konut ve taşıt kredisi gibi daha yüksek limitli kredi fırsatlarından da yararlanabilir. Bankaların güncel kampanyalarını kaçırmamak için internet sayfalarını düzenli olarak takip edebilirsiniz.