Halit Ergenç Orman Yangınları Hakkında Konuştu

Türkiye'nin en başarılı oyuncuları arasında yer alan Halit Ergenç, önceki gün Levent'te bulunduğu sırada objektiflere yansıdı ve muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu Halit Ergenç, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel ile 3. çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken eşinin hamilelik durumu hakkında da bilgi verdi.

Hamilelik sürecinin güzel bir şekilde ilerlediğini ifade eden ünlü oyuncu Halit Ergenç, yaşanan orman yangınları sebebiyle ise dokunsan ağlayacak durumda olduklarını ifade ederek sevenlerini üzdü.

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı ve Levent'te bağlı bulunduğu menajerlik ofisinden çıkarken kayıt altına alındı. Ekranlara geri dönüp dönmeyeceği hakkında açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, belli başlı işleri görüştüklerini ancak güncel olarak net bir proje olmadığını söyledi.

Eşi Bergüzar Korel ile kız bebekleri Leyla'nın dünyaya gelmesi için gün saydıklarını ifade eden ünlü isim, hamileliğin güzel bir şekilde ilerlediğini ve sağlık açısından bir problemleri olmadığını söyledi. Hamileliğin güzel bir şekilde ilerlediğini açıklayarak hayranlarını mutlu eden ünlü oyuncu Halit Ergenç, çıkan yangınlar hakkında da çok üzgün olduklarını belirtti.

Han ve Ali isminde iki oğlu olan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel çifti bu kez kız bebek bekliyor ve bebeklerin adına Leyla ismini vermek için sabırsızlanıyor. Geçtiğimiz gün Levent'te objektiflere yansıyan ve hem çocukları hem de yangınlar hakkında açıklamalarda bulunan Halit Ergenç, merak edilen sorulara yanıt verdi. Ekranlara geri dönüp dönmeyeceği ve hangi projede yer alacağı hakkında konuşan ünlü isim, henüz net olan bir projenin bulunmadığı bilgisini sevenleri ile paylaştı.

Türkiye'nin dört bir tarafında eş zamanlı olarak başlayan ve 7 gündür söndürme çalışmalarına devam edilen orman yangınları hakkında moralsiz olduğunu belirten başarılı oyuncu Halit Ergenç, üzüntüsünü dile getirdi.