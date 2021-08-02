Azra Gülendam Haytaoğlu’nun Katili Kim? Azra Gülendam Haytaoğlu Kimdir, Kaç Yaşındaydı?

Vahşi bir şekilde öldürülen 21 yaşındaki gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti Türkiye'yi sarstı. Antalya'da meydana gelen korkunç olayda genç kızdan yaklaşık olarak 5 gündür haber alınamıyor ve arama çalışmalarına devam ediliyordu. Antalya'ya acı haberin gelmesi ardından 21 yaşındaki üniversiteli kızı öldüren kişinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar öğrenildi.

Vahşice öldürülmüş olarak bulunan kayıp Azra, polis ekipleri tarafından bulundu ve Mustafa Murat Ayhan isimli emlakçı polisler tarafından gözaltına alındı. İlk olarak suçu itiraf etmeyen ve bilgisi olmadığını söyleyen katil, daha sonra çapraz sorguda yaptıklarını anlattı.

21 yaşında korkunç bir şekilde öldürülen Azra isimli genç kız, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünde okuyordu. 5 gündür kayıp olarak aranan Azra’dan acı haber geldi ve Mustafa Murat Ayhan isimli katil tarafından öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

28 Temmuz 2021 tarihinde bazı belirtiler hissetmesi ardından hastaneye giderek test yaptıran gazetecilik bölümü öğrencisinin koronavirüs test sonucu pozitif olarak çıktı. 21 yaşındaki genç kız koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini ablası ile paylaşırken ablası da kardeşine sinirlendi ve sağlığına dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını belirtti.

Yaşanan bu olay üzerinde 21 yaşındaki Azra ile ablasını arasında bir tartışma çıktığı ve daha sonra genç kızın dışarıya hava almak için gittiği öğrenildi.

Kimliğini almadan evden çıkan Azra, uzun bir süre sonra da eve dönmedi ve Ezgi Haytaoğlu isimli ablası kardeşini telefonla aradı. 21 yaşındaki genç kız bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abi ile oturduğunu ve kendisini çok iyi anladığını söyledi. Bugün onunla kalacağını ifade eden gazetecilik öğrencisi, telefonunu kapattı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Yaşanan olay ardından acılı baba Mustafa Haytaoğlu da Adana'dan geldi ve 21 yaşındaki kızına aramaya başladı.