Ayşegül Aktürk Cinayetinde Yeni Gelişme! Tanık Olay Gününü Anlattı

Maltepe'de yaşanan dehşet verici olayda 36 yaşındaki sağlık çalışanı olan Ayşegül Aktürk'ün birinin ilgisine karşılık vermemesi sebebiyle öldürülmesi tüm ülkeyi yasa boğmuştu. 29 yaşındaki Muharrem Eralp isimli şahsın sağlık çalışanını 17 bıçak darbesi ile öldürdüğü öne sürülmüş ve detaylar merak konusu olmuştu. 29 yaşındaki Muharrem Eralp’in yargılanmasına devam edildi ve yeni bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Tanık Canan Yıldız korkunç olay hakkında dinlendi ve o günü anlattı. Yıldız, sabah saatlerinde işe gittiğini anlatırken hayatını kaybeden sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk'ün de “yapma, yapma” şeklinde bağırdığını duyduğunu aktardı.

Yapılan açıklamalar sonrasında sanık Eralp, kendisini öldürmek istediğini ve maktülün araya girmesi nedeniyle olayın yaşandığını belirtti. İstediği kadar ceza verebileceklerini açıklayan sanık Eralp, doğruları söylediğini ve onu çok sevdiğini de belirtti. Mahkemede yaşanan gelişmeler sonrasında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi ve duruşmanın da ertelendiği öğrenildi.

Duruşma, Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve 29 yaşındaki tutuklu sanık Muharrem Eralp’in getirildiği bilgisine ulaşıldı. Savunmasında Eralp, çok sevdiği bir insanı kaybettiğini ve onun dünyanın en iyi insanı olduğunu anlatırken sağlık çalışanını çok sevdiğini ve ölmesini ise hala kabul edemediğini aktardı. Korkunç olayın kendisini öldürmek istediği sırada maktülün araya girmesi ile yaşandığını belirten sanık, çok pişman olduğunu ve yaşadıklarından dolayı özür dilediğini de söyledi.

Canan Yıldız ise tanık olarak dinlendi ve olay gününü detaylı bir şekilde anlattı. Sabah saatlerinde işe gittiğini ifade eden mahalle sakini Canan Yıldız, Ayşegül Aktürk'ün “Yapma, yapma” şeklinde bağırdığını duyduğunu söylerken o sırada Aktürk'ün kızının da kendisine seslendiğini ifade etti. Rahmetlinin kızının “Abla koş annem ölüyor” şeklinde kendisine bağırdığını ifade eden Canan Yıldız, bahçeye gittiğinde ise Aktürk'ün kanlar içerisinde yerde yattığınısöyledi.