5 Çocuğun Hayatını Kaybettiği Serviste Kapı İp İle Mi Bağlıydı?

Afyonkarahisar'da meydana gelen dehşet verici olayda bir servis faciası yaşanmış ve 5 çocuk yaşamını yitirmişti. Facia hakkında kan donduran bir iddianın ortaya atıldığı öğrenildi ve detaylar merak konusu oldu. 11 yaşındaki İsmail ile 14 yaşındaki Nisa Eser isimli iki çocuğun babası olan Cemile Eser konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve merak edilenleri yanıtladı. Acılı baba, oğlu Mehmet'in hasta olması sebebi ile araca bilmediğini ifade ederken iki kardeşin halası Kadriye Tek de korkunç bir iddiayı ortaya attı. Hayatını kaybeden iki kardeşin halası Kadriye Tek, servis kapısının kapanmaması sebebi ile ip ile bağlı olduğunu iddia etti.

Dün meydana gelen korkunç olay İscehisar ilçesinde yaşanmış ve 5 çocuk hayatını kaybetmişti. İsmail ile Nisa isimli iki çocuğunu kaybeden acılı baba Cemil Eser, okul servisi kazası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 3 çocuğundan ikisini bir daha göremeyecek olmanın acısı ile gözyaşlarına hakim olamayan Eser, küçük oğlu Mustafa'nın ise hasta olması sebebiyle okula gidemediğini söyledi. Küçük oğlu Mustafa'nın hasta olmasaydı öleceğini açıklayan baba, “Benim duvarlarım çöktü, yandım bittim, ben ne yapayım?” şeklinde ifadeler de kullandı.

Acılı hala Kadriye Tek de konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve İsmail'in büyüyünce veteriner Nisa'nın ise hemşire olmak istediğini aktardı. Servisin aşırı hızlı gitmesi sebebiyle kazanın yaşandığını öne süren hala Kadriye Tek çocuklarının gittiğini ve servisin kapısının ip ile bağlandığını belirtti.

Kardeşlerin yakını olan Keziban Eser ise servis sürücüsü olan Adalettin Şen’i uyardığını ve kapıya dikkat etmesi gerektiğini söylediğini belirtti. Yaklaşık olarak 3-4 gün önce bölgeden minibüsün geçtiğini açıklayan Eser, öğrencilerin minibüsün içinde bulunduğu sırada arabanın kapısının açıldığını ve eşinin şoföre “Bir gün çocukları öldüreceksin” şeklinde bağırdığını söyledi. Şoförün ise kendilerini hiç dinlemediğini açıklayan Keziban Eser, açıklamaları ile dikkatleri üzerinde topladı.