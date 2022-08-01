Aylık Ödeme İstemeyen Ziraat Bankası Harika Bir Kampanyaya İmza Attı: 190 bin TL Gelir Belgesiz Halde Verilecek!

Ziraat Bankası nakit kampanyası ile alakalı bir duyuru yayınladı. Ziraat Bankası’nın bu kampanyasına dahil olmak isteyen kişilere 190 bin TL gelir belgesiz olarak ödenecektir. Nakit gereksiniminiz olması halinde banka size 24 ay vadeyle düşük faiz düzeyiyle kredi olanağı verecek. Para sorunu yaşayan bireyler için yapılan bu temel kampanyada nakit kredi çekecek olan kişiler, 190 bin TL’ye değin 24 ay vadeye sahip krediyi hızlıca alabilecektir. Ziraat Bankası’nın gerçekleştirdiği bu kampanya açıklamasından sonra başvurularını yapacak olan bireylerin kişisel müşteri olması istenir.

Bu kampanyaya başvurarak işlem yapacak olan herkese Ağustos ayında 50 bin TL’ye değin kullanacakları kredilerde otuz altı ay vadeli halde ödeme tablosu oluşturulabilecektir. Bütün bankalardaki gibi Ziraat Bankası’ndan da kredi alacak olanların elli bin TL üstünde olan kredilerde 24 ay vadeye değin işlem yapabilecekleri haberi gelmiş oldu. Eğer siz de bu bankanın şartlarına uygunsanız anında başvurunuzu yaparak 190 bin TL’lik gelir belgesiz nakit onayı alabilmiş olacaksınız. Ziraat Bankası’nın yapmış olduğu bu muhteşem kampanyadan dilediğiniz zaman yararlanabilirsiniz.

Herhangi bir istek, öneri ya da görüşünüz olursa da direkt olarak Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinin telefon numarasını arayarak tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Böyle aklınızda bu konuya dair herhangi bir problem de kalmamış olur.

Zİraat bankası özellikle emekli olan kişilere vereceği bu kredilerde nakit ihtiyacı olan emeklinin ayrıca diğer bankalardaki borçlarını da kapatmak için destek kredisi başvurusu yapma imkanından faydalandıracaktır. Bankanın resmi internet sitesine giderek kredi kampanyası hakkında bilgiler alabilirsiniz.