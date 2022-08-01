4 bin 250 TL Aylık Maaş Alan Bireylere Ziraat Bankası ve Garanti Bankası’ndan 42 bin 500 TL’lik Destek Paketi Geliyor!

Garanti ve Ziraat Bankası’ndan asgari ücretle çalışan bireylere gelir belgesiz şekilde 42 bin 500 TL ödeme geleceği haberi duyuruldu. Kamu bankalarının ve özel bankaların yaptığı kampanyalarla beraber siz de bundan böyle acil gereksinimleriniz için gelir belgesi sunmadan 42 bin 500 TL ödeme alabileceksiniz. Ödeme konusunda sıkıntı yaşayan bireyler aylık ödemesi bulunmayan bu kredi kampanyasına başvurarak en çok otuz altı ay vade ile işlem gerçekleştirebilecek. Bu kampanyanın Ağustos ayında başlayacağı söylenmektedir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası’ndan başvuru yapmak son derece kolaydır. Garanti Bankası’ndan kredi almak istiyorsanız ve başvurunuzu hızlıca yapmak niyetindeyseniz en yakın Garanti Bankası şubesini ziyaret ederek nüfus cüzdanınızla beraber başvurunuzu yapabilir ve nakit kredinizi alabilirsiniz. Ağustos ayı için verilen bu kredinin faiz oranı ise 2.45 şeklinde netleştirilmiştir. Garanti bankası şubeleri haricinde banka resmi internet sitesi üzerinden de kredi alabilirsiniz. Banka sizlere mobil uygulama ve kredilerde internet bankacılığı üzerinden de destek vermektedir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası aracılığıyla ihtiyaç kredisi çekmek isteyen herkes, kamu bankası olduğu için 1.95 faiz oranından yararlanır ve otuz altı ay vadeli kredi alabilir. Ziraat Bankası, sigortalı halde çalışanlara son çalıştıkları iş yerinde altı aydır sigorta primlerinin yatması halinde onay verecektir. Ziraat Bankası şubelerinden ve sitesinden başvuru yapabilir, sonucu da anında görebilirsiniz. Böylece herhangi bir sorun çıkmadan kredi çekme talebinizi oluşturmuş olacaksınız. Kolay gelsin.