Ayın 17'si Çarşamba Günü Ödemeler Başlıyor! Acil İhtiyacı Olan Kişiler Bu Ödemeleri Hemen Alabiliyorlar!

Acil ihtiyacı olan kişiler için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek, kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. Destek kredisi olarak verilecek ve 17 Ağustos tarihi itibariyle vatandaşların hesaplarına yatacak olan bu kredilerde, QNB Finansbank ve Denizbank tarafından yapacağınız başvurular ile birlikte acil ihtiyacınızın olması durumunda 50000 TL ödeme hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

QNB Finansbank ve Denizbank tarafından başlatılan bu kampanyada banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir ve SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız da cep telefonunuz üzerinden ücretli mesaj atmanız istenmektedir.

BAŞVURU YAPARAK ÖDEME ALIN!

QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin bireysel müşteri olmaları durumunda cep telefonları üzerinden, atacakları mesaj geçerli olacaktır.

Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda Finansbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak ve bu kampanya ile birlikte ne kadar onay aldığınız hakkında bilgileri öğreneceksiniz. Başvurularını gerçekleştiren ve onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubesi üzerinden kimlikleriyle birlikte yapacakları ödemeler ile birlikte ayrıca mobil uygulama üzerinden de hesaplarına ödemeler yapabiliyor. 50000 TL'ye kadar kredi onayı alan vatandaşlara gelir belgesiz olarak kredi imkanı sağlayacak olan bu banka üzerinden en fazla 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi kullanabiliyorsunuz.

Denizbank üzerinden de cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru yapabileceğiniz kampanya yarın başlıyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak ve onaylanan kredinizi hemen aynı gün içinde göreceksiniz. Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılmaktadır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvurularında da internet bankacılığı uygulaması kullanan kişilerin hesaplarına ödemeler yapılacak. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli kredi kullanmanıza imkan sağlanacaktır.