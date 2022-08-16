0.49 faizlerle kredi verilecek mi? Bankalardan resmi açıklama geldi: Ziraat Vakıf Halk TEB Bankası veriyor mu?

Bankalardan ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişiler için yapılan kampanyalarda özellikle düşük faiz oranları ile kredi kampanyaları oldukça dikkat çekmeye başladı. Son zamanlarda yapılan ve Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan kredi kampanyaları ile birlikte nakit ihtiyacı olan kişilere 0.49 faiz oranlarıyla kredi verilecek ve merak konusu olmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yaptığı açıklamada, 0.49 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi verecek ama bu kredilerde belirli şartlar aranacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler 0.49 faiz oranlarıyla birlikte sadece 5000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek, bu kredileri kullanabilmeleri içinde daha önce bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi almış olması gerekecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank haricinde bazı özel bankalardan kendi müşterilerine düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi vermeye devam etmektedir.

Akbank ve TEB Bankası

Akbank ve TEB Bankası üzerinden başlatılan kredi kampanyasında ilk defa maaş müşterisi olan kişilere düşük faizlerle 7500 TL'ye kadar kredi verileceği açıklandı. Akbank, yapmış oldu bu açıklamada, ilk defa müşteri olan ve Akbank Direkt uygulamasını kullanan kişilere 5 gün içerisinde başvuru yapmaları durumunda 7500 TL krediyi 0.99 faiz oranlarıyla vereceğini duyurdu. Daha önce bilindiğiniz gibi bu kredi kampanyasına katılan kişilere faizsiz olarak işlem yapmaktaydılar.

5000 TL ve 7500 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ise bankaların genel kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilecek ve nakit kredi kullanabileceklerdir bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka kredi şartlarına uygun olmanız istenmektedir. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda, Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilecek ve 100000 TL'ye kadar kredi değerlendirmesiyle birlikte düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanabilecektir. Tc kimlik numaranızı E. 44 66 numarasına mesaj olarak gönderirseniz tep Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak ve bankanın, güncel olan kredi faiz oranlarından yararlanarak gelir belgesiz ihtiyaç kredileri kullanabileceksiniz.