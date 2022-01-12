Ayçiçek Yağı 11 TL'den Verilecek ve Herkes İstediği Kadar Alabilecek! Marketler Duyuru Yaptı

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan yüksek pahalılık sebebiyle marketler genellikle Belirli ürünlerde indirim yapmaya başlamıştır. Bu indirimlerden bir tanesi de, ayçiçek yağı olmaktadır.

Ülkemizdeki büyük marketler sürekli olarak yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek istiyor. Kuru gıda bakliyat'larından ve un şeker ve ayçiçek, yada sürekli olarak güncel kampanyalar ile vatandaşlara sunuluyor. Son yapılan kampanyada, ayçiçek yağının 11 TL'ye kadar verileceği hakkında bilgiler dolaşıyor. Ayçiçek yağı 11 TL'ye kadar verileceği için hangi marketten bu işlemin yapılacağı merak ediliyor.

Daha önceki yapılan kampanyalarda, ayçiçek yağını sadece 3 tane adet bile sınırlamışlar'dı. Marketlerden yapılacak olan bu açıklama sonrasında 11 TL'ye kadar verilecek olan ayçiçek yağına alabilmeniz için belirli limitte bir harcama yapmanız gerekiyor. Ne kadar çok harcama yaparsanız o kadar çok ayçiçek yağı alabiliyorsunuz.

Kampanya ile ilgili herhangi bir marketin şuan için açıklaması bulunmuyor. Gelen haberler doğrultusunda, BİM veya şok marketler tarafından kar çiçek yağının 11 TL verileceği haberi geliyor. Yapılacak olan bu kampanya başladığı itibariyle sitemizde sizlere bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

Kampanya başladıktan sonra sadece ayçiçek yağı için değil, diğer kuru bakliyat ürünleri içinde geçerli olacaktır. Kampanya başladıktan sonra diğer kuru bakliyat ürünlerinde ilanları, marketlerin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Yapılacak olan indirimlerde hangi indirimlerin nekadar fiyata yapılacağını vatandaş tarafından merak edilmektedir. 11 TL'ye verilecek olan ayçiçek yağı kampanyasında, 15 gün süre için vatandaşlara süre verilecektir.

Hangi Marka da İndirim Olacak?

Yapılacak olan ayçiçek yılındaki indirimler ile birlikte vatandaşlar, hangi markanın bu indirimleri yapacağı hakkında da meraklarını araştırmaktadır. Ayçiçek yağına indirim yapacak olan marketin kendi yapmış olduğu marka tarafından indirimi sözkonusudur. Bim tarafından, eğer bu kampanya başlatılırsa kendi markası olan sole yağı için indirim yapılır.