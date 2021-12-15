ABD Meclisi, Trump'ın Eski Yardımcısı Meadows'u Hor Görmek İçin Oy Kullandı

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, eski Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray genelkurmay başkanının, ABD Capitol'deki ölümcül Ocak isyanına ilişkin bir soruşturmada tam olarak işbirliği yapmayı reddettiği için Kongre'ye saygısızlıkla tutulmasını tavsiye etmek için oy kullandı.

Yasa koyucular Salı günü 222-208 oyla Adalet Bakanlığı'na, Mart 2020'den Ocak 2021'e kadar Trump'ın en iyi Beyaz Saray yardımcısı olarak görev yapan eski bir Kongre üyesi olan Mark Meadows'u yargılamasını önermek için oy kullandı.

Oylama, Meadows'un, yasa koyucuların 6 Ocak'ta Joe Biden'ın cumhurbaşkanlığı seçim zaferini onaylamasını engellemeye çalışan Trump destekçileri tarafından ABD Capitol'e yönelik saldırıyı araştıran bir Meclis paneliyle olan işbirliğini durdurmasının ardından geldi.

İsyanı araştıran Temsilciler Meclisi panelinin Demokrat başkanı Temsilci Bennie Thompson, “Bu zamanlar hakkında, bu komitenin üstlendiği çalışma hakkında tarih yazılacak” dedi. "Tarih hiçbirinizi şehit olarak görmeyecek. Tarih sizi kurban olarak görmeyecek.”

Panel Pazartesi günü, tavsiye üzerine oylamayı Demokratlar tarafından kontrol edilen tam meclise göndermek için harekete geçti. Her ikisi de panelde yer alan iki Cumhuriyetçi, Temsilciler Liz Cheney ve Adam Kinzinger, Salı günkü genel meclis oylamasında parti saflarını kırdı ve öneri lehinde oy kullandı.

Adalet Bakanlığı şimdi bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılan suçlamalarla devam edip etmeyeceğine karar verecek.

Hareket, ABD Senatosu ile daha geniş bir komisyon kurma girişimlerinin başarısız olmasının ardından oluşturulan isyanı soruşturan Meclis panelinin, soruşturmalarını engellemek veya yavaşlatmak isteyenler için ceza aramak için yetkilerini kullanmaya istekli olduğunun en son göstergesi.

Kasım ayında kurul, Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a karşı aşağılama suçlamasında bulunulmasını tavsiye etti. Dokuz Cumhuriyetçi de dahil olmak üzere genel Meclis, daha sonra önerinin lehinde oy kullandı ve Bannon daha sonra iki Kongreye saygısızlık suçlamasıyla suçlandı.

Meadows'un soruşturmaya yaklaşımı Bannon'unkinden daha az netti. Belgeleri teslim etmişti ve müfettişler işbirliğini bıraktığını söylediğinde bir röportaj için pazarlık ediyordu. Bannon, Trump'ın en başından beri müttefiklerini yapmaya çağırdığı gibi, müfettişleri engellemişti.

Meadows ayrıca isyan sırasında Beyaz Saray'ın en üst düzey yardımcısıydı ve ona katılmayı reddetmenin yürütme ayrıcalığı ile korunabileceğini savunması için daha fazla zemin sağladı; bu, başkanın ve bazı personelin bazı iletişimlerin gizliliğini korumasını sağlayan bir kavramdı.

Salı günü Cumhuriyetçi Temsilci Tom Cole, hem Trump hem de Meadows'un mahkeme celplerinin çok geniş olduğunu iddia ederek panele karşı açık davaları olduğunu belirterek, oylamayı “çılgınca erken” olarak nitelendirdi.