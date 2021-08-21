Avustralya Polisi Karantina Karşıtı Protestocularla Çatıştı

Melbourne'de, atlı polisler, 4.000 kişilik bir mitingin unsurları polis hatlarını aştığında biber gazı kullandı.

Polis 218 kişiyi tutukladı ve en az yedi polis yaralandı.

Sokağa çıkma önlemlerinin bir ay daha uzatıldığı Sidney'de, 1000'den fazla memur protestoları dağıttı.

Başkenti Sidney olan Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti, yerel kaynaklı 825 yeni vaka kaydetti ve bu, 24 saatlik bir süre içinde herhangi bir Avustralya bölgesi için en yüksek sayı olarak geldi.

Queensland'in başkenti Brisbane'de, büyük ölçüde barışçıl bir yürüyüş yapmadan önce 2.000'den fazla protestocu toplandı.

Victoria eyaleti polisi, Cumartesi günü Melbourne'de patlak veren şiddeti kınadı.

Sydney Morning Herald tarafından aktarılan bir sözcü, "Katılan bazı barışçıl protestocular olsa da, katılanların çoğunun akıllarında şiddet vardı" dedi.

"Polis tarafından görülen davranış o kadar düşmanca ve saldırgandı ki, kendilerine sunulan tüm taktikleri kullanmaktan başka seçeneği kalmadı."

Polis, tutuklananların hepsinin Covid düzenlemelerini ihlal ettikleri için 5.452 Avustralya Doları (2.850 £) para cezasına çarptırıldığını söyledi. Üç kişi de polise saldırmakla suçlandı.

Genişleyen bir Covid vakası salgınını kontrol altına almak amacıyla Cumartesi günü Victoria genelinde evde kal emirleri uzatıldı.

Sidney'deki protestolar daha küçüktü ve yaklaşık 250 kişi katıldı.

NSW Polis Komiseri Yardımcısı Mal Lanyon gazetecilere verdiği demeçte, bir polis memurunun bir protestocu tarafından yola sürüklendikten sonra yaralandığını ve 47 kişinin tutuklandığını söyledi.

Polisin şehir merkezine giren yaklaşık 38.000 arabayı durdurduğunu ve eyalet genelinde sokağa çıkma yasağı düzenlemelerini ihlal ettiğinden şüphelenilen kişilere 260 ihlal bildirimi dağıttığını söyledi. Polisin tepkisinin ifade özgürlüğünü durdurmak değil, koronavirüsün yayılmasını durdurmak olduğunu söyleyerek protestocuların eylemlerini "acı verici" olarak nitelendirdi.

Sidney'deki protestocuları dağıtmak için yaklaşık 1.500 memur görevlendirildi ve NSW polis bakanı David Elliott, "örnek" bir iş çıkardıklarını söyledi.

Protestolar, Sidney'de bir Kovid salgınının yayılmasını yavaşlatmak için sokağa çıkma yasağının Eylül ayının sonuna kadar uzatılmasından saatler sonra geldi.

Yetkililer ayrıca şehrin en kötü etkilenen banliyölerinde iki milyon kişiye sokağa çıkma yasağı getirdi.

Sidney sakinleri Haziran ayının sonundan bu yana evde kal emri alıyorlar. Bununla birlikte, enfeksiyonlar geçen hafta iki katından fazla arttı. Sokağa çıkma yasağını eleştirenler, bunun etkili bir virüs kontrolü olduğunu düşünmediklerini söylüyorlar. NSW milletvekilleri, yetkilileri Sidney'in daha yoksul batı ve güneybatı banliyölerinde daha sert kısıtlamalar uygulamakla da eleştirdiler.

Avustralya pandemi yanıtı nedeniyle geniş çapta övüldü ve birçok ülkeden daha az olan 978 ölüm kaydetti. Ancak Delta varyantının Haziran ayı başlarında ortaya çıkması, enfeksiyon artışını tetikledi.