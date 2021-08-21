FIFA'dan Afgan Kadın Futbolcuların Kurtarılması Çağrısı

Oyuncuların, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından hayatlarından korktukları söyleniyor.

Oyuncu organizasyonu Fifpro da yardım istiyor.

Sendika, bir tahliye planı oluşturmak için hükümetlerle birlikte çalıştığını belirterek, "Amaç, mümkün olduğu kadar çok insanı güvenli bir yere getirmek" dedi.

FIFA, Afganistan'daki durumun "istikrarsız ve çok endişe verici" olduğunu söyledi.

Bu haftanın başlarında, eski Afganistan milli kadın takımı kaptanı Khalida Popal, Taliban yönetimi altında geride kalanlardan korktuğu için spor kuruluşlarına "oyuncularımızın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmaları" için yalvardı.

Ülkenin kadın futbolcularının çoğu, devralma işleminden bu yana saklanıyor.

2007'de Afganistan'ın ilk kadın futbol takımını kuran Popal, "Uyuyamadım, ağladım ve çaresiz hissettim" dedi.

20 yıl kadar önceki yönetimleri sırasında, Taliban kızların herhangi bir eğitim almasını engelledi.

Kadınlar, erkek akrabaları olmadan evlerinden çıkamıyor, çalışmasına izin verilmedi ve her yeri örten burka giymek zorunda kaldılar. Onlara karşı gelenler genellikle ceza ve dayak alıyordu.

Afgan kadın takımının eski yardımcı antrenörü Haley Carter, saklanan çok sayıda oyuncuyla temas halinde olanlar arasında yer alıyor.

Carter, BBC World Service Sport'a verdiği demeçte, "Birisi dışarıdan biriyle konuştuğunu öğrenirse, hayatı daha da tehlikede" dedi.

ABD Deniz Piyadeleri gazisi, bir oyuncudan "Bizi öldürecekler. Kızların futbol oynamasını istemiyorlar ve risk altındayız" diyen bir mesaj aldığını söyledi.

Carter, en fazla risk altındakileri korumaya yardımcı olmak için spor kuruluşlarına çağrıda bulunan Popal'a katılırken, oyunculara "akıllı kalmalarını, güvende kalmalarını ve sabırlı olmalarını" tavsiye etti.

Bir FIFA sözcüsü yaptığı açıklamada, "Afganistan Futbol Federasyonu ve diğer paydaşlarla temas halindeyiz ve ülkedeki oyunculardan güncellemeler almaya devam ediyoruz." dedi.

Afganistan kadın milli futbol takımının eski kaptanı, kadın oyunculara formalarını yakarak ve sosyal medya hesaplarında spor yaptıklarına dair izleri silerek kendilerini korumaları çağrısında bulundu.

Khalida Popal, "Bugün onları arayıp söylüyorum, isimlerini not alın, kimliklerini kaldırın, güvenlikleri için fotoğraflarını yayından kaldırın. Hatta onlara yakıp milli takım formanızı yok etmelerini söylüyorum" dedi. Reuters, 18 Ağustos'ta bir video röportajında.

Popal, genç kadınların her zaman güçlü durmalarını ve görünür olmalarını savunduğunu da sözlerine ekledi. Ancak şimdi, kadın sporcuların çevrimiçi geçmişlerini silerek ve radarın altında uçarak güvende kalmalarını istiyor.

Popal, Reuters'e verdiği demeçte, "Bu benim için acı verici, bir aktivist olarak ayağa kalkan ve bir kadın milli takımı oyuncusu kimliğine ulaşmak ve bu kimliği kazanmak için mümkün olan her şeyi yapan biri için acı verici" dedi.