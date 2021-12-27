Rusya Önümüzdeki Ay ABD İle Güvenlik Görüşmeleri Yapacak

Rus diplomatlar ve askeri yetkililer, Ocak ayında ABD ile Moskova'nın Ukrayna konusunda artan gerilimin ortasında Washington'dan istediği güvenlik garantilerinin bir listesi üzerinde müzakerelere katılacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Pazartesi günü bakanlığının internet sitesinde canlı yayınlanan bir röportajda, görüşmelerin ülkenin Yeni Yıl tatillerinden hemen sonra gerçekleşeceğini söyledi.

Rusya'da 2022'nin ilk resmi iş günü 10 Ocak. Lavrov'un açıklamalarına Washington'dan hemen bir yorum gelmedi.

Rusya, son zamanlarda iki ülkenin ortak sınırına on binlerce asker yığmasıyla Ukrayna ve Kiev'in Batılı müttefiklerinin sinirlerini bozdu - bu yılki ikinci hareket - Moskova'nın komşusuna yakın bir işgal planı yapıyor olabileceği endişelerini artırdı. Ancak Kremlin, Ukrayna'ya bir saldırı yapmayı planladığını yalanladı.

Bunun yerine, bölgedeki güvenlik durumunun ABD liderliğindeki NATO transatlantik güvenlik ittifakının genişlemesi ve Ukrayna'nın organla artan bağları tarafından baltalandığını söylüyor - Moskova'nın iddia ettiği gelişmeler Rusya'yı tehdit ediyor ve Sovyetler Birliği çökerken kendisine verilen güvenceleri ihlal ediyor 1991 yılında.

Moskova durumu, dünyanın nükleer savaşın eşiğine geldiği 1962 Küba Füze Krizi ile karşılaştırdı.

Bu ayın başlarında Rusya, müzakere etmek istediği güvenlik tekliflerinin istek listesini açıkladı. Moskova'nın, birçoğu Batı'da başlangıç ​​olarak görülen önerileri arasında, NATO'nun Doğu Avrupa ve Ukrayna'daki herhangi bir askeri faaliyetten vazgeçme sözü vermesi talebi yer alıyor.

NATO ile olası görüşmeler

Lavrov'un sözleri, Rusya dışişleri bakanlığının Pazar günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın güvenlik endişeleriyle ilgili müzakerelere 12 Ocak'ta başlamaya yönelik bir NATO önerisini düşündüğünü söylemesinin ardından geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD ile ikili müzakerelere ek olarak NATO ile istediği güvenlik garantileri konusunda görüşmelerde bulunmasının mantıklı olduğunu söyledi.

Peskov, önerilen görüşmelere ilişkin düzenlemelerin diplomatik kanallar aracılığıyla üzerinde çalışıldığını da sözlerine ekledi.

Ayrı bir gelişmede Pazartesi günü, Rusya'nın Interfax haber ajansı, Rus birliklerinin düşman hava saldırılarını püskürtmek için askeri bir tatbikat düzenlediğini bildirdi.

Interfax, Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi'ne atıfta bulunarak, operasyona yaklaşık 1000 askerin katıldığını bildirdi. Tatbikat, daha önce Ukrayna sınırı yakınlarında konuşlandırılan bazı Rus birliklerinin geçen hafta daimi üslerine dönmeye başlamasının ardından geldi.