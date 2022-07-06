Avrupa'nın En İyi Otelleri Boşluğu Kapatmak için Niteliksiz Personeli Yakaladı

Büyük Avrupa otel zincirleri, yöneticilerin yıllarca yetersiz ödeme yapan personelin onları ısırmak için geri döndüğünü kabul ettikleri için, tecrübesi olmayan işçileri, hatta özgeçmişlerini bile işe alıyorlar. Oteller artık salgın sonrası seyahat talebini karşılayamıyor. COVID-19 pandemisi sırasında uluslararası seyahatler kapandığında binlerce işçi ağırlama endüstrisinden ayrıldı. Birçoğu geri dönmemeyi seçti, başka yerlerde daha iyi ücretli iş buldu ve otelcileri umutsuz bir sıkıntıyla karşı karşıya bıraktı.

Ceo Sebastien Bazin geçtiğimiz ay Katar Ekonomik Forumu'nda Reuters ile yaptığı röportajda, Avrupa'nın en büyük otel zinciri Accor'un daha önce sektörde çalışmayan kişileri işe almak için deneme girişimleri yürüttüğünü söyledi.

Mercure, ıbis ve Fairmont gibi markaları 110'dan fazla ülkede işleten Accor'un dünya çapında 35.000 işçiye ihtiyacı olduğunu söyledi. Bazin, "10 gün önce Lyon ve Bordeaux'da denedik ve bu hafta sonu özgeçmişsiz, önceden iş tecrübesi olmayan insanlarla röportaj yapıyoruz ve 24 saat içinde işe alınıyorlar" dedi. Kısa vadede Accor, Fransa'daki rolleri gençler ve göçmenlerle doldururken, hizmetleri de sınırlandırıyor.

Bazin, "Öğrenciler, Kuzey Afrika'dan gelen insanlar" dedi. "Ve temelde öğle yemeği için restoranları kapatmak ya da haftada sadece beş gün açmak. Başka bir çözüm şekli yok."

Yeni askerlere altı saatlik eğitim verildiğini ve işte öğrendiklerini söyledi. Pandemiden önce turizmin sırasıyla ekonomik üretimin yüzde 13'ünü ve yüzde 15'ini oluşturduğu İspanya ve Portekiz'de personel sıkıntısı özellikle baskı altında.

Otelciler daha yüksek ücret, ücretsiz konaklama ve ikramiye ve sağlık sigortası gibi avantajlar sunuyor.

Melia CEO'su Gabriel Escarrer Madrid'deki gazetecilere verdiği demeçte, "Birçok çalışan başka sektörlere taşınmaya karar verdi, bu yüzden bir endüstriyi sıfırdan başlatıyoruz ve yetenek için savaşmalıyız" dedi.

Personeli çekmek için, şirketi yakın zamanda tatil yerlerinin yakınındaki kiralık konut sıkıntısı nedeniyle bazen otel odalarında konaklama imkanı sağladı. Daha küçük otelciler de benzer personel zorluklarıyla karşı karşıyadır.