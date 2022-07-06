Uzmanlar, Seyahat Sigortası Poliçelerinin Neredeyse Yarısının Grevleri Kapsamadığını Söylüyor

Havaalanı ve havayolu personeli daha iyi ücret ve çalışma koşulları için grev yaparken gezginler bu yaz kaosa hazırlandı.

Endüstriyel faaliyetler yılın en yoğun seyahat dönemlerinden birine çarptığında, çoğumuz tatilimizin etkilenebileceğinden endişe duyuyoruz. Google trends verilerine göre, “uçuş iptal edildi” ibaresi için yapılan aramalar fırladı ve Haziran ayında Mayıs ayına göre yüzde 100 arttı.

İlişkili ana arama trendlerinden biri grev eylemidir. Bu iptaller söz konusu olduğunda seyahat sigortanızın sizi karşıladığını düşünebilirsiniz, ancak tekrar düşünün. İngiliz tüketici grubu'ndan yeni araştırma Hangisi? tüm politikaların neredeyse yarısının grevlere karşı koruma sağlamadığını tespit etti.

Tüketici uzmanları, yolcuların yakalanmamak için sigortalarını dikkatli bir şekilde kontrol etmelerini tavsiye ediyor.

Seyahat sigortam grev eylemini karşılayacak mı?

Hangi tarafından değerlendirilen 10 politikadan dördü? grev nedeniyle iptal etmek zorunda kalan yolculara herhangi bir koruma sağlanmadı.

Toplamda baktıkları 199 politikadan 120'si, endüstriyel eylemlerin neden olduğu iptaller için koruma sağladı, biri isteğe bağlı bir ek olarak teklif etti ve 78'i personel yürüyüşleri için hiç kapsama alanı sunmadı.

”Birçok havayolu şirketi bu yaz yaygın bozulma ve COVID vakalarının artmasıyla ilgili uyarıda bulunduğundan, gezginler karşılaşabilecekleri kayıpları veya beklenmedik masrafları karşılamak için yeterli sigortayı aldıklarından emin olmalılar" diyor Hangisi? para editörü Jenny Ross.

“Yolcular daima dikkatle gezisi için en uygun olmalı ve bir yerde rezervasyon kapak var sağlamak için bu kapağı sunmak sağlamak için politikalarını kontrol etmek için tavsiye ederiz.”

Sigortanız grevleri kapsamıyorsa ne yapabilirsiniz?

Hangisine göre? bir paket tur operatörü tarafından tatilini iptal ettirmiş olan herkes kanunen geri ödeme hakkına sahiptir. Havayolları ayrıca, personelin greve gitmesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere, bir uçuşu iptal ettiklerinde yolcuları iade etmek zorundadır.

Tüketici grubu ayrıca, mümkün olan her yerde gezginlerin tatillerini kredi kartıyla satın almaları gerektiğini söylüyor. Bunun nedeni, çoğu kredi kartı sağlayıcısının, hizmetlerin reklamı yapıldığı şekilde sağlanmaması ve şirketin size geri ödeme yapmaması durumunda yasal olarak £ 100 (€ 116) üzerindeki satın alımlar için size geri ödeme yapmakla yükümlü olmasıdır.