Avrupa'da Orman Yangınlarına ve Rekor Kıran Sıcaklıklara Neden Olan Isı Zirvesi

Kıtanın güneyindeki ülkeler birkaç haftadır alevlerle mücadele ediyor ve cehennem koşullarının Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın ötesinde İspanya, Portekiz ve Fransa'ya yayılması bekleniyor.

Sıcak ve kuru hava, antisiklon olarak bilinen ve bir “ısı kubbesine” neden olan ve bu örnekte kuzey Afrika'dan kaynaklanan bir hava olayı tarafından meydana getirilmiştir.

Atmosfer basıncının yüksek olduğu bir alanda, havanın yükselmek yerine battığı ve alçaldıkça sıkıştığı bir ısı kubbesi oluşur.

Bu nedenle bulut oluşmaz ve bunun yerine sıcak hava “kubbe” içinde tutulur ve bölgeye kabarma sıcaklıkları getirir.

Met Office, bir dizi faktörün neden olduğu yüksek sıcaklıkların olmasına rağmen, yılın bu zamanı için antisiklonların olağandışı olmadığını söylüyor.

Meteorolog Chris Almond şunları söyledi: "İklim değişikliği ile daha sık ve şiddetli olaylar bekliyoruz ve şimdiden görüyoruz ve gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğiz."

"Lucifer", 11 Ağustos'ta İtalya'nın Sicilya kentinde ölçülen 48.8C sıcaklıkla Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en sıcak gün olduğuna inanılan şeyi üretti.

Met Office, iklim ısındıkça 50C'yi aşan daha yüksek sıcaklıkların bile imkansız olmadığı konusunda uyardı.

Met Office'in iklim ilişkilendirmesi lideri Profesör Peter Stott, yaklaşık yirmi yıldır Avrupa'daki sıcak hava dalgalarını inceliyor ve iklim değişikliğinin mevcut orman yangınlarını daha aşırı hale getirdiğinin açık olduğunu söylüyor.

Prof Stott şunları söyledi: “Her yaz gerçekten aşırı sıcaklıklar görme şansı artık oldukça yüksek. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini söyleyemeyiz, ancak Avrupa'nın gelecekte 50C'nin üzerindeki sıcaklıklar ile olası yeni rekorların kırılması olasılığına hazırlanması gerekecek."

Güney Avrupa'da görülen sıcak ve kuru koşulların önümüzdeki günlerde İberya'ya taşınması bekleniyor ve Bay Almond, sıcaklıkların önümüzdeki haftaya kadar düşmesinin beklenmediği konusunda uyarıyor.

Özellikle uzun süre aşırı sıcağa maruz kalanlar veya savunmasız nüfus gruplarının bir parçası olanlar için insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerin olması muhtemeldir.

"Bu, devam eden orman yangınları ve duman nedeniyle bazı yerlerde düşük hava kalitesiyle birleşiyor."