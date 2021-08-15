Johnny Depp, Hollywood Tarafından Boykot Edildiğini Söyledi

58 yaşındaki filmde, Japon kasabası Minamata'daki cıva zehirlenmesi skandalının ortaya çıkmasına yardımcı olan fotoğrafçı W Eugene Smith rolünde.

Yönetmen Andrew Lewis daha önce MGM'yi geçen ay açık mektupta Depp'in devam eden kişisel sorunları nedeniyle filmi "gömmekle" suçlamıştı.

Stüdyonun "filmdeki bir aktörün kişisel sorunlarının onlara olumsuz yansıyabileceğinden" endişe duyduğunu iddia etti, daha sonra MGM'yi filmi yayınlamak için "ahlaki yükümlülüğünü" yerine getirmemekle suçladı ve kurbanlara "neden düşündüğünüzü" açıklamalarını talep etti. “Bir oyuncunun özel hayatı, ölen çocuklarından daha önemlidir”.

MGM, Minamata'nın gelecekteki sürümler arasında olmaya devam ettiğini ancak çıkış tarihinin “TBA” olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

The Sunday Times ile yaptığı röportajda Depp, film endüstrisindeki mevcut pozisyonundan bahsetti.

Minamata için "Bu insanların gözlerinin içine baktık ve sömürücü olmayacağımıza söz verdik" dedi. “Filmin saygılı olacağını. Pazarlıktaki payımıza düşeni yerine getirdiğimize inanıyorum, ancak sonradan gelenler de kendilerininkini korumalıdır.”

"Bazı filmler insana dokunur," diye devam etti. "Ve bu, Minamata'dakileri ve benzer şeyler yaşayan insanları etkiliyor. Ve herhangi bir şey için... Hollywood'un beni boykot etmesi için mi? Son yıllarda tatsız ve dağınık bir durumda olan bir adam, bir aktör?”

Röportaj, Depp'in "Fakat, bilirsiniz, tüm bunları yapmak için gitmem gereken yere doğru ilerliyorum... Olayları aydınlığa çıkarmak için" diye ekledi.

Geçen yıl Kasım ayında Depp, 2018'de eski karısı Amber Heard ile ilgili olarak kendisini "karı döven" olarak nitelendiren bir manşetten sonra The Sun'ın yayıncısına karşı Londra'da açtığı bir iftira davasını kaybetti.

Depp, bu yıl Mart ayında Yüksek Mahkeme kararını bozmak için yaptığı teklifi de kaybetti.

Ancak bu ayın başlarında, Heard'ın 7 milyon dolarlık (5 milyon sterlin) boşanma anlaşmasının gelirlerini hayır kurumuna bağışlama sözünü yerine getirip getirmediğini keşfetmeye çalışırken nadir görülen bir yasal zafer kazandı.