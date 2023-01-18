ATM ve SMS ile ödenecek Nakit kampanyası, Denizbank tarafından duyuruldu! Başvuru yapanlar alacak!

Denizbank, başlatmış olduğu yeni kredi kampanyasıyla birlikte vatandaşları kredi ödemeleri vereceğini duyurdu. Denizbank üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri halinde alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için banka müşterisi olması durumunda, diledikleri zaman kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankanın yapmış olduğu kampanya katılabilirsiniz.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için belirli kredi politikalarına uygun olan vatandaşlara 5 dakikada sonuç vermektedir. Kredi onayı almanız durumunda 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredileri, isterseniz banka şubelerinden, isterseniz, ATM üzerinden isterseniz de mobil bankacılık üzerinden başka bir hesaba göndererek kullanabilirsiniz.

DENİZBANK başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli, cep telefonları üzerinden SMS atmaları durumunda kredi değerlendirmesi yapılıp, kredi onayı verilir.

Cebimde kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak yazdıktan sonra belirtilen bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. 32 80 numarasına gönderilecek olan mesaj sonrasında kredi değerlendirme sonucu cep telefonunuza mesaj olarak gelecektir. Denizbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar kendi banka kayıtlı olan cep telefonları numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde ve mobil uygulamaya giriş yaparak buradan onaylanan SMS, krediyi kullanabilmektedir.