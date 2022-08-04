ATM kartınıza son dakika ödemesi geldi! Bankaya gitmeden hemen hesaplarda olacak...

Bankamatik kartınızın olması durumunda, sizlerde kartınız üzerinden hızlı bir şekilde ödeme alabileceğiniz yeni bir kredi kartı ve kredi kampanyası başladı. Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kampanyada cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da kendi bankamatik kartınıza ödemeyi hemen yatırabileceksiniz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bireysel ihtiyaç kredileri hazırlayan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu son kampanyada özellikle bireysel kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini açıkladı. Aynı gün içinde kredi başvurusu yaparak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka hızlı bir şekilde sonuç verilip, kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlayacaktır.

Sms ile kredi başvurusu yapmadan önce banka kredi şartlarına uygun olup olmadığınızı öğrenmeniz gerekiyor. Banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, bu şartlara uygun olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirmeden önce banka kredi notunu sorgulaması istenmektedir. Daha önceki banka çalışmalarınızdan ötürü banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası, SMS ile kredi onayı vererek, 50000 TL'ye kadar ödemeleri kendi hesaplarına yatıracaktır.

Bankalarda herhangibir sıkıntısı olmayan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, bu banka üzerinden alabilecekleri en yüksek limitlerde kredi kullanabilmektedir...

SMS İLE BAŞVURU

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Başvuru yapan vatandaşlar, kredi onayı almaları durumunda da en yakın banka şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte onaylanan tutarı, kullanabilir veya banka şubesine gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa internet bankacılığı uygulamaları üzerinden bu kredileri istedikleri zaman kullanabilirler. En yakın şubelere giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar ise kimlik ve gelir belgesiyle birlikte, şubelere gitmesi yeterli olacaktır.