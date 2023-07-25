Aslan burcu ve yükselen aslanlar 26 Temmuz 2023 tarihinde var olan mevcut programlarını, sağlık durumlarını, rutin düzenlerine ve iş hayatlarını kontrol etmelerine yol açan baskılara boyun eğmemelidir. Bu duruma dikkat etmeleri gereken burç sahipleri baskıya boyun eğmekten kaçınmalı ve özgür bir biçimde düşüncelerinde ifade etmelidir. Bu durum onların iş dışı faaliyetlerini keşfetmek adına sahip oldukları enerji ve zamanı da etkileyecektir. Aslanlar ve yükselen aslanlar hayatlarını düzene sokabilmek ve çalışabilmek adına daha fazla dengeli durumlar hedeflemeli ve buna göre davranmalıdır. Onlar bunun yanı sıra daha spontane faaliyetlerden zevk almalarını engelleyebilecek korkuları da bırakmalı ve özgür bir biçimde hareket etmelidir. Bu durum her ne kadar aslan burçları için son zamanlarda var olan ve güçlü bir tema olarak bilinen keşif dürtüleri ve fazla aktivite ile çalışıyor olsa da onlar biraz inzivaya çekilmeyi düşünecektir. Burç sahipleri bugün gün içerisinde ani kaprislerin gerçek ihtiyaçlarını yansıtmadığında fark edebilir.

Aslan burçları ve yükselen aslanlar 26 temmuz 2023 tarihinde gün boyunca akşam saatlerine kadar yeni ilgi alanları ile ilgilenebilir ve çeşitli aktivitelere dahil olabilir. Burç sahipleri için hayatlarına dahil edebilecekleri ve yapabilecekleri yenilikler de söz konusu olacaktır. Onları bakış açılarını etkileyen ve uzaklarla ilgili olan her konu heyecanlı kılmaktadır. Burç sahipleri düşüncelerine zenginlik katmak ve daha farklı eğitsel temalara yönelmek adına harekete geçecek ve bu yönde adım atacaktır. Burç sahipleri için elle tutulur sonuçlar almaları gereken zihinsel faaliyetlerde mevcuttur. Onlar kardeşleri ile ilgili olan konuları önemsemeli ve onları da düşünmelidir. Çoğu zaman kendine güvenen ve enerjik yapıda bulunan aslan burçları özellikle kardeşlerini de bu şekilde hissettirmek için onlara güven vermelidir.