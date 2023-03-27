Aslan Başak Terazi Akrep 27 Mart 2023 Günlük Burç Yorumları

Aslan burcu ve yükselen aslanlar 27 Mart 2023 tarihinde dinlenmeyi düşünmeli ve kendilerine özel zaman ayırmalıdır. Burç sahiplerinin durağan ve kendi ritimlerinde zaman geçirmeye ihtiyaçları vardır. Kendi sorumlulukları ile birlikte sevdikleri insanların problemlerini de üstlenmeleri burç sahiplerini uçurumun kenarına götüren bir durumdur. Aslanlar her şey yetemeyeceklerini kabullenmeli ve kendilerini öncelik haline getirmelidir.

Başak burcu ve yükselen başaklar 27 Mart 2023 tarihinden beri gün içerisinde ne istediklerini anlamakta zorluk yaşayabilir ve kafaları karışabilir. Başaklar hayatlarına getirmek istedikleri denge ve anlam konusunda tatmin olmayacak ve daha fazlasını isteyecektir. Bu durumun sebebi burç sahiplerinin aynı anda hem başkalarını hem de kendilerini mutlu etme çabasıdır. Konu burç sahiplerinin seçimleri ve kararları olduğu zaman başaklar çok fazla etki altında kalmaktadır. Ancak onlar için özgürleşmenin zamanı gelmiştir ve başaklar kendi kararlarını özgür ve hür bir biçimde vermek için adım atmalıdır.

Terazi burcu ve yükselen teraziler 27 Mart 2023 tarihinde kendilerini duygusal anlamda güvende hissetmek isteyecek ve ihtiyaçlarını somut şeyler ile giderme çabalarının başarısız olduğunu görecektir. Burç sahiplerinin daha fazla plana ve paraya değil dertleşecekleri içten bir arkadaşa ihtiyaçları vardır. Onların hayatında bir süredir görüşmedikleri kim varsa ön plana çıkmalı ve dertleşmelidir. Hayat koşuşturmacası içerisinde terazi burçları çaba göstermezse dostluklar da onlar için kolay bir şekilde kopup girecektir.

Akrep burcu yükselen akrepler 27 Mart 2023 tarihinde harcadıkları emeklerin kimse tarafından inkar edilemez olduğunu görecektir fakat yeteri kadar sonuç almakta da zorluk yaşayacaktır. Akrepler çalışma yöntemlerini değiştirmeyi düşünmeli ve dengeli bir yaklaşım ile ilerlemelidir. Bu durum sıklıkla tükenmişliklere ve duygusal krizlere yol açabilir. Akrep burçları dinlenmenin önemini küçümsememeli ve kendilerine zaman ayırmalıdır.