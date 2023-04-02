Aslan Başak Terazi Akrep 2 Nisan 2023 Günlük Burç Yorumları

Aslan burcu ve yükselen aslanlar 2 Nisan 2023 tarihinde kendilerini bugüne kadar geride tutan tüm alışkanlıklara veda etme zamanının geldiğini görecektir. Burç sahipleri yaşadıkları olaylar karşısında şikayet etmeye bırakıp harekete geçmeleri gereken bir döneme giriş yapabilir. Bu verimli ve enerjik zaman diliminde yaşanabilecek tüm ihtimalleri gerçekleştirmek yerine aslanlar kendileri için gerçekten önemli olan olaylara odaklanmalıdır. Aksi takdirde aslanlar önemsiz olan detaylarla ilgilenirken pek çok şey kaçırdıklarını da görebilir. Uzun vadede doğru bir planlama yaparak kendileri için pek çok şeyi yoluna koyacak adımlar burç sahipleri için gün içerisinde atılacaktır.

Basak burçları ve yükselen başaklar çevrelerinde bulunan bazı insanları önemsediklerini yeteri kadar belli etmiyor olabilir ve bu durum ile ilgili bazı düşüncelere kapılabilir. Başaklar değer verdikleri ve karşılarında değer gördükleri insanlar ile günlük hayat koşuşturmacası içinde aralarına bazı mesafeler girdiğini geç de olsa fark edecektir. Yaşanan bu durum çok fazla derinleştirmeden olayları tersine döndürmeleri gerekli olacaktır. Diğer taraftan son günlerde bedenlerine çok fazla yüklenen başaklar durumun ciddiyetini anlamaları için bir an önce önlem almalıdır.

Terazi burcu ve yükselen teraziler 2 Nisan 2023 tarihinde kendilerine yalnız hissedecektir ve bu durum onları mutsuzluğa sürükleyecektir. Bu yalnızlığı kimsenin olmadığı bir yalnızlık değil kalabalığın olduğu bir yalnızlık olarak nitelendirilebilir. Yine de burç sahipleri etraflarında olan insanlardan bunun sorumlu tutamaz. Terazilerin üzüntüleri öfkeye dönüşmeden bu durumun gerçek kaynağı bulunmalıdır. Terazilerin özlediği spesifik bir kişi olabilir ve bu durum onların hayatını ciddi anlamda etkiliyor olabilir. Teraziler her şeyi çözemeyecek olsa da bir zeytin dalı uzatmak onların vicdani yükünü hafifletecektir.

Akrep burcu ve yükselen akrepler 2 Nisan 2023 tarihinde önlerinde olan sonsuz ihtimalleri görse de en isyankar olanı seçmeye meyilli davranabilir.