Asi Saldırıları 20'den Fazla DRC Askerini Öldürdü

Yerel kaynaklar, M23 isyancı grubunun Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DRC) çatışmaların harap ettiği doğusunda bir ordu mevzisine düzenlediği saldırıda 20'den fazla Kongolu askerin öldürüldüğünü söyledi.

Saldırı Pazartesi gecesi, nesli tükenmekte olan dağ gorillerine ev sahipliği yapan UNESCO listesindeki bir dünya mirası olan Virunga Ulusal Parkı yakınlarındaki Kuzey Kivu eyaleti Nyesisi'de başlatıldı.

Sivil toplum ve yerel yönetim kaynaklarına göre, Çarşamba günü çatışmalar devam ediyordu.

DRC'nin FARDC olarak bilinen silahlı kuvvetleri, çatışma mahalline erişimdeki zorluklar nedeniyle yardım görevlileri ve geçiş ücretini doğrulamadı.

Nyesisi yakınlarındaki Kisigari sivil toplum başkanı Gentil Karabukala, saldırıda 29 askerin şehit olduğunu söyledi.

Rutshuru bölgesinin yöneticisinin kurmay başkanı Yarbay Muhindo Lwanzo, öldürülen askerlerden birinin albay olduğunu söyledi.

Lwanzo, sayı vermeden isyancıların da kayıplar verdiğini sözlerine ekledi.

ABD merkezli bölgedeki şiddeti gözlemleyen Kivu Security Tracker (KST), M23'ün "çeşitli kaynaklara ve FARDC üyelerine göre Albay Ndume dahil en az 26 askeri öldürdüğünü" tweetledi.

M23, Doğu DRC'de dolaşan 120'den fazla silahlı gruptan biri - yirmi yıldan uzun bir süre önce bölgesel savaşların mirası. 23 Mart Hareketi olarak da bilinen örgüt, 2013 yılında bir isyan çıkardıktan sonra ezilen Kongolu Tutsi grubudur.

Kasım ayından bu yana grup, ordu mevzilerine çok sayıda saldırı düzenlemekle suçlanıyor. Grubun sözcüsü Willy Ngoma, AFP haber ajansına "FARDC'nin Ekim ayından bu yana pozisyonlarına karşı başlattığı saldırılara sadece misilleme yaptığını" söyledi. Pazartesi gecesi, Orta Afrika ülkesinin en ölümcül milisleri olduğuna inanılan Müttefik Demokratik Güçlere (ADF) atfedilen komşu Ituri eyaletinde ayrı bir saldırı düzenlendi.

KST, Mutueyi'de en az 11 sivili öldüren saldırının arkasında "ADF'nin olduğundan şüphelenildiğini" tweetledi. Kuzey Kivu ve Ituri, geçen yıl Mayıs ayından bu yana bir "kuşatma durumu" altında - üst düzey sivil memurları güvenlik güçlerinden memurlarla değiştirerek silahlı gruplara müdahaleyi hızlandırmayı amaçlayan bir önlem.

Uganda ve DRC, ADF'ye karşı ortak askeri operasyonlar başlattı, Uganda kuvvetleri grubun üslerine hava ve topçu baskınları düzenledi ve sınırın ötesine binlerce asker gönderdi.