Vakıfbank Kartı Olanlara 15.000 TL’ye Varan Ödeme Yapacak! Nasıl Başvuru Yapacağını Açıkladılar

Vakıfbank Kartı Olanlara 15.000 TL’ye Varan Ödeme. Vakıfbank kartı bulunan vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 15.000 TL’ye varan ödeme alabilecek. Vakıfbank müşterisi olan kişiler bankamatikten alacakları internet şifresi ile kredi kullanabilirler. Vakıfbank kredi kampanyası ile nakit ihtiyacı olan müşterilerine çözüm önerisi sunmayı hedefliyor. Halbank, kredi ihtiyacı bulunan kişilere hızlı bir şekilde kredi kullandıracağını açıkladı. Maaşını Vakıfbank’tan alan kişilere ise daha yüksek limitlerde kredi imkanı sunulacak.

Vakıfbank kamu bankaları arasında yer aldığı için kredilerinde düşük faiz imkanı sunuyor. Böylelikle kredi kullanan kişiler ödemelerini daha rahat bir şekilde yapabilecek. Ancak Vakıfbank’tan kredi başvurusu yapabilmek için belirli niteliklere sahip olmak gerekiyor.

Emekli olup kredi kullanmak isteyen kişilerin emekli maaşını Vakıfbank’tan alıyor olması bankanın koyduğu şartlar arasında bulunuyor. Eğer emekli maaşınızı farklı bir bankadan alıyorsanız maaşınızı Vakıfbank’a taşıyarak kredi imkanından faydalanabilirsiniz.

Sigortalı olarak çalışanların alabileceği kredi miktarı ise kişinin sigorta prim gününe göre değişkenlik gösteriyor. Kredi kullanmak isteyen kişilerin en az 12 aylık sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekiyor. 12 aydan az sigorta primi ödenmiş kişiler ise kefil göstererek kredi başvurusunda bulunabilir.

Vakıfbank 15.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankanın kredi çekmek için belirlediği niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız internet bankacılığı aracılığıyla kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı ile başvuru yapabilmeniz için Vakıfbank müşterisi olmanız ve internet bankacılığı şifresine sahip olmanız gerekiyor. Eğer daha öncesinde şifre belirlemediyseniz Vakıfbank müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek internet bankacılığı şifrenizi oluşturabilirsiniz.

Şifrenizi oluşturduğunuz zaman pratik bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru sonucunuz kısa süre içerisinde tarafınıza SMS ile bildirilecektir. Bazı durumlarda kredi başvurunuzun değerlendirilebilmesi için ek belgelere ihtiyaç duyulabilir.

Ek belgeye ihtiyaç duyulması durumunda müşteri temsilciniz sizinle iletişime geçer ve sizi en yakın Vakıfbank şubesine yönlendirir. Belgelerinizi tamamlayarak şube üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Vakıfbank kimi zaman kredi notu düşük olan kişilere bile kredi imkanı sunar. Bu yüzden kredi notunuzu dert etmeden Vakıfbank’ın avantajlı kredilerine başvurabilirsiniz. Gecikmiş ödemeleriniz bulunuyorsa ödemeleri yaptıktan sonra kredi başvurusu yapmanız daha faydalı olur.