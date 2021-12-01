Asgari ücretliye Müjdeli Haber, Vakıfbank maaş kampanyası başlatarak 100.000 TL nakit ödemesi yapıyor

Vakıfbank yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte şartlara uygun olan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla sürekli olarak güncel kampanyalar yapan bir bankadır. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler Asgari ücretli olarak çalışıyorsa Vakıfbank üzerinden özel kredi kampanyalarını katılarak yüksek limitli ve uzun vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilir. Vakıfbank 36 ay vadeye kadar 50.000 TL kredi verirken 50.000 TL üzerindeki kredilerde hem borç kapatma hem ihtiyaç kredisi kampanyasında 24 ay vadeli kredi veriyor.

Vakıfbank son dakika yapmış olduğu Bu kampanyada özellik ve asgari ücret ve maaş alan vatandaşlarına ilk taksit ödemesinde 90 gün ödeme yapmayacakları yeni bir kredi paketi hazırladı. Vakıfbank yapmış olduğu Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi onayı sunacak.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar hemen hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek.

Vakıfbank sadece asgari ücretliler için yapmış olduğu bu kampanyaya katılacak olan kişilerin diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını da kapatarak Kredi kullanmalarını sağlayacaktır. Vakıfbank ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için kredi kullanmak istiyorsanız size en yakın Vakıfbank şubesine giderek Kredi kullanabilirsiniz. Vakıfbank şubeler üzerinden yapacağınız başvuruda onay olabilmeniz için kimliğinizi gelir belgenizi ikametgah belgenizi ve Vakıfbank tarafından size verilen başvuru formunu doldurup müşteri temsilcisine teslim etmeniz gerekiyor.

Vakıfbank üzerinden yapılan asgari ücretlilere 100.000 TL kredi kampanyası başvuru yapan kişilerin kredi notuna ve sigorta durumuna bakarak onay verilecek. Buna göre onay almak istiyorsanız ve sigortalı olarak çalışıyorsanız en az son iş yerinde 6 aydır sigorta primleri yatmış olması gerekiyor. Vakıfbank bu şartlara uygun olan vatandaşlara hemen onay verecek ve kredi kullanımı sağlayacak.