Asgari Ücretli Çalışanlara Müjde Geldi, Bu Verilen Haber İle Şartsız Ödemeler Banka Hesabından Yapılacak

Asgari ücretle çalışan kişilere son dakika haber var. Asgari ücretle çalışan kişiler, bankalar üzerinden 150.000 TL'ye kadar nakit kredi alabilecekler.

Ziraat Bankası yaptığı bu duyuru ile birlikte, vatandaşlara hızlı ve anında nakit imkanı vereceğini açıkladı. Uygun faizlerle verilecek olan Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi, özellikle asgari ücretle çalışan vatandaşlara hızlı bir şekilde sunulacak.

Daha önce bu kampanya emekliler için yapılmıştı. Emekli olan kişiler, belirli şartlara göre bu kredileri alıyordu. Şimdilerde ise asgari ücretli çalışan kişilerde başvuru yaparak hemen onay alıyor. 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli nakit kullanırken, 50 bin TL ile 150 bin TL arasında kredi alacak kişiler ise bankadan 24 ay vadeli kredi kullanacaklar...

Kredi alacak kişi, asgari ücretle çalışıyorsa, en az 12 aydır sigortası olması ve son iş yerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, belirli şartlar dahilinde Ziraat Bankası üzerinden başvuru yaparak kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları da bu kampanya ile ilgili açıklamalar yaptı.

Ziraat Bankası tüketici kredisi olarak verilen bu krediyi alabilmek için bankada hesabınızın olması gerekmektedir. Banka şubelerinden veya internet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Banka hesabı olan kişiler Ziraat Bankası aracılığıyla kredilerini alabilir ve düşük faizle işlem yapabilirler. Bankanın mobil uygulaması üzerinden yapacağınız başvuru ile birlikte, sizlere hemen sonuç verilmektedir. İhtiyaç sahibi olan kişiler, Ziraat Bankası şubelerine giderek de kimlikleri ile birlikte başvuru yapabilirler.

Ziraat bankası kredi başvuru şartları arasında olan ve kredi alacak kişiler için belirlenen şartların başında 18 yaş üzerinde olmanız ve TC vatandaşı olmanız gerekmektedir. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, belirlenen şartlara göre kredilerini hızlı bir şekilde alabileceklerdir.