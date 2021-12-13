Ziraat Bankası ve 2 Katılım Bankası, Faizsiz 10.000 TL Ödeme Yapacak, Sitelerinde Duyurusu Yapıldı

Ziraat Bankası ve 2 katılım Bankası üzerinden verilecek olan faizsiz nakit destek kampanyalarına katılmak isteyen kişiler çalışan sigortalı veya emekli olması durumunda 10.000 TL 36 ay vadeli ödeme alabilecektir. Faizsiz olarak verilecek 10.000 TL nakit ödemelerinde işlem yapacak olan kişiler ilk taksit ödemelerini 45 gün ile 90 gün arasında erteleme imkanından yararlanacaktır. Ziraat katılım Bankası Kuveyt Türk katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden verilecek olan 10.000 TL nakit kampanyalarında bankalar katılım Bankası olmasından dolayı sıfır faiz oranları ile işlem yapacaktır.

Ziraat Bankası kendi kurmuş olduğu ve faizsiz bankacılık işlemleri yaptığı Ziraat katılım Bankası şubeleri üzerinden emekli olan ve çalışan kişilere tüm ihtiyaç kredisi ve tüm bireysel kredilerde faiz yerine kar payı oranı ile kredi kullandırır.

Ziraat Bankası Kuveyt Türk katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden başvuru yaparak 10.000 TL ödeme almak isteyen kişiler bankaları şartlarına uygun olmaları durumunda nakit kampanyalarından faydalanabilir.

Size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvuru yaptıktan sonra banka kredi skoru hesaplanarak sizlere onay verilir. Size en yakın Ziraat katılım Bankası şubesine giderek 10.000 TL'ye kadar başvuru yapabilir 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Kullanacağınız bu kredilerde faiz yerine kar payı oranları ile işlem yapacaksınız. Ziraat Bankası yaptığı kampanyalar ile birlikte resmi internet sitesi üzerinden de duyurular yapmaya devam ediyor.