Asgari Ücrete Son Dakika Duyurusu! Cumhurbaşkanı Zammı İmzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında asgari ücrete artış sinyali vermesi, asgari ücretli çalışanların ara zammına odaklanmasına neden oldu. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için yapılan başvuru sayısı 1.5 milyonu aşarken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücretleri de yükselecek.

Destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanların aylık net ücreti yüzde 7.5 artacak ve 638 TL'ye yükselecek. Bu konular yakından takip edilmeye devam ediyor.

Asgari ücretten gelir elde edenlerin gelirleri ve damga vergileri muaf tutulurken, normal çalışanlar sigorta primine ve sosyal güvenlik destek primine tabi olarak %7.5 kesintiye uğrarlar. Bu nedenle, asgari ücrete göre çalışan bir işçinin aylık net ücreti 8,506 TL iken, sosyal güvenlik destek primine tabi bir emeklinin aylık net ücreti 9,144 TL olur.

Emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan bir işçinin aylık net ücreti de %7.5 artışla 639 TL'ye yükselecektir. Ayrıca, asgari ücretten yüksek bir ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışmaya devam edenlerin maaşının sigorta primine tabi bölümü de aynı oranda artacaktır.

CUMHURBAŞKANI DUYURDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla, asgari ücrete ara zam yapılacağını açıkladı. Bu karar, 2021 yılı başında belirlenen brüt 10,008 Lira ve net 8,506 Lira olan asgari ücretin artması anlamına geliyor. Yapılacak ara zam oranı, 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek ve %20, %30 veya %40 olabilir.

Asgari ücret artışı, sadece asgari ücretli çalışanları değil, aynı zamanda genel sağlık sigortalılarından isteğe bağlı sigortalılara, evde tarhana yapan kadınlardan işsizlik sigortası alanlara kadar birçok kişinin maddi durumunu olumlu yönde etkileyecek. Ayrıca, asgari ücretli çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı tutarları da artacak, bu sayede işçilerin hakları daha da korunacak.

Kanun, işverenlere asgari ücretten daha düşük bir ücret ödenemeyeceğini ve iş akitlerine veya toplu iş sözleşmelerine bu yönde hükümler konulamayacağını belirtiyor. Bu, işverenlerin asgari ücreti ödemekten kaçınmalarını engelleyerek, işçilerin haklarının korunmasını sağlayacak.

Asgari ücreti ödemeyen veya eksik ödeyen işverenlere idari para cezası uygulanacak. Bu da, işverenleri asgari ücret konusunda daha sorumlu davranmaya teşvik edecektir. Ayrıca, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği tavanı da artacak, bu sayede işsiz kalan veya kısa çalışma ödeneği alan kişilerin maddi durumları bir nebze olsun düzelecek.

Tüm bu değişiklikler, çalışma hayatındaki pek çok kişi için olumlu sonuçlar doğuracak. Asgari ücret artışının yanı sıra, işçilerin haklarının korunması ve işverenlerin sorumlu davranması da önemli bir adım olacak.