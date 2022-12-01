Aralık ayı bereketiyle geldi! Dev indirim yapıldı! A101 aktüel ürünler kataloğunda devrim var! 190 TL’den satılacak

190 TL’den satılacak... Aralık ayı bereketiyle geldi! Dev indirim yapıldı! A101 aktüel ürünler kataloğunda devrim var! Eğer evinizin mobilyaları eskidiyse bu ürünleri mutlaka incelemenizi tavsiye ederiz. Moda markasının Avrupa ve Juliet köşe takımları 7.000 TL’den satılacak. 3 kişilik Begonvil koltuk ise 3.600 TL’den satılacak. Emboss markasının tek kişilik battaniyeleri 140 TL’den satılırken çift kişilik olanları 180 TL’den satılacak. Tek kişilik yorganlar ise 190 TL’den satılacak. Mobilya ve tekstil ürünlerindeki bu indirimleri kaçırmanız uygun olacaktır.

Teknoloji Ürünlerinde İndirim Var

Aralık ayında A101 teknolojik pek çok üründe de indirime gidiyor. Samsung markasının 58 inç 4k akıllı TV’leri 11.600 TL’den satılacak. Toshiba marka 55 inç akıllı TV’ler ise 7.300 TL’den satılacak.

Xiaomi markasının Redmi 9C telefonları ise 3.800 TL’ye satılacak. FLV markasının buzdolabı 6.300 TL’den aynı markanın bulaşık makinesi 4.200 TL’den SEG markasının 5 kilogramlık çamaşır makinesi ise 3.700 TL’den satılacak.

Piranha markasının kablosuz klavyesi 100 TL’den satılırken aynı markanın kablosuz kulaklıkları ise 200 TL’den satılacak.

Arzum markasının dikey süpürgeleri ise 500 TL’den satılacak. Bu fırsatları kaçırmamak için indirim günlerini dikkatle takip etmeniz tavsiye edilmektedir.

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