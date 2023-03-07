Araba fiyatlarındaki indirim bayram ettirdi! 392.900 liradan başlayan fiyatlar vatandaşları mest etti!

392.900 liradan başlayan fiyatlar vatandaşları mest etti! Araba fiyatlarındaki indirim bayram ettirdi! Ekonomik sıkıntıların olmasının yanı sıra bu ekonomik sıkıntılar sonrasında araba ya da ev almak da oldukça güç hale gelmiştir. Özellikle bu alanda gelen zamların da oldukça artması nedeniyle araba almak adeta bir hayal olmuştur. Bu nedenle de alımlar azalmış ve bu konuda çalışmaların yapılması gerekmiştir. Özellikle otomobil satıcıları için bu konuda yapılması gerekenlerin de sayısı artmıştır. Neticede yapılan çalışmalara göre, 392.900 TL sıfır araba fırsatları oluşmuş ve araba almak isteyenler için büyük bir umut olmuştur. Araba almak isteyenlerin bayiliklerden alacakları arabalara bu fiyatlar uygulanmış ve araba alımı daha kolay hale gelmiştir. Bu indirimler sayesinde araba almak isteyen kişilerin daha hızlı bir şekilde araba almaları sağlanacaktır.

Satılık araba arayışında olan kişiler için büyük bir fırsat olan bu indirimler herkesin hayallerine kavuşmasına olanak sağlamıştır. Neticede herkesin araba sahibi olmasını sağlayan bu projeler kolaylıkla araba alınmasında yardımcı olmuştur. Ekonomik açıdan olan düzensizliklerin çözüme ulaşmasına yardımcı olan ve bu nedenle de çözüm bulunmasını sağlayan bu işlemler gerekli olan işlemler arasında olmuştur. Özellikle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemlerde halkın araba fiyatları incelemesi yaparak alması sağlanmıştır.

Fiat Yeni Egea Sedan 2023 Mart Sıfır Araç Fiyat Listesi

Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 392.900

Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 598.900

Fiat Egea Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 678.900

Fiat Egea Easy 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 749.900

Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 458.900

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