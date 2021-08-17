Araba Almak İsteyenlere Sevindiren Haber! Akbank, Yapıkredi ve Denizbank Taşıt Kredisi Faizleri Düştü

Araç alımı için oluşan yoğun talep, bankaların bu kapsamda sundukları bütün ürünlerinde yoğun ilgi görmesine yol açtı. Bir kapsamda bankalar için ürün pazarlamanın da ötesinde, yeni müşteri portföyünü oluşturmak hususunda Taşıt kredileri büyük önem taşıyor. Bu durum bankaların bu alanda sürekli rekabet içerisinde olmasına sebep olarak, tüketiciler için olumlu sonuçlara sebep oluyor.

Taşıt kredileri içinde en uygun olanları araç sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için araştırdık. Müşteriler araç alma hayallerini artık ertelemeden sunulan düşük faiz oranlı krediler ile diledikleri anda gerçekleştirebilecekler. Otomobil alımı için meydana gelen yoğun talep, bankaların bu kapsamda sundukları tüm ürünlerinde müşteriler tarafından yoğun ilgi görmesine sebep oluyor. Peki bu kredi nasıl alınır? Kredi koşulları neler?

Yapı Kredi Taşıt Kredisi Ayrıntıları

Yapı Kredi hem 2. el hem de sıfır araçlar için sunmuş olduğu taşıt kredisi ürününde %1,60 faiz oranı ile en düşük faiz oranını uyguluyor. 48 ay vade fırsatına sahip olan bu kredinin, geri ödemesi hususunda çok esnek seçenekler müşterilere sunuluyor. Bankanın bütün şubeleri üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Yapı Kredi Taşıt Kredisi aynı zamanda resmi web sitesi adresi üzerinden de başvuruları alıyor. En uygun taşıt kredisi fırsatları içerisinde Yapı Kredi öne çıkan bir seçenektir.

Kuveyt Türk Araç Finansmanı Nedir?

Türkiye'de en eski katılım bankalarından biri olan Kuveyt Türk, her dönemde finansman ve bankacılık ürünleri ile yoğun ilgi çekiyor. Taşıt finansmanı hususunda da günümüzde uyguladığı kar oranıyla, en ilgi gören finansmanlardan biri. Kuveyt Türk tarafından taşıt finansmanı için uygulanan kar oranı %1,55. 48 ay vade süresi bulunan finansman desteği için bütün banka şubeleri ve resmi web sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Denizbank Taşıt Kredisi Veriyor

Denizbank özellikle ikinci el taşıt kredisi konusunda çok özel bir ürünü müşterilerine sundu. %1.30 gibi düşük faiz oranının beraberinde, taşıt kredisi konusu olan aracın rehin edilmesi ve Kasoko'sunun bankadan gerçekleştirilmesi zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla kredi işlemleri çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılıyor. Banka sıfır araçlar içinde 48 ay vade fırsatı ve %1,60 gibi gibi düşük faiz oranı uyguluyor.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Ayrıntıları

Ziraat Bankası taşıt kredisi hem sıfır hem de ikinci el araç alım işlemlerinin finansmanında kullanılabiliyor. Banka şubeleri, mobil ve internet şubesi, çağrı merkezi, ATM ve resmi web adresi olacak şekilde, çok geniş başvuru seçeneklerini müşterilerine sunmaya devam ediyor. 48 ay vade süresi sunan banka, %1,60 faiz oranı ile sektörün en uygun faiz oranlarını müşterilerine sunarak onlara uygun kredileri hazırlamaya devam ediyor.