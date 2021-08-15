Emekliye Müjdeli Haber: 4000 TL Ödeme Yapılacak, Bugün Başlıyor

Emekli müşterilere yeni bir müjdeli haber geldi. 4000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapılacak. Bu parayı isteyen emekliler, istedikleri zaman ATM'den çekebilecekler. ATM üzerinden çekeceğiniz bu 4000 TL 36 ay vadeli olarak geri ödenecek. Son zamanlarda özellikle emekli olan kişilere yapılan bu ödemeler sonrasında, bankalardan yeni bir atak daha geldi. Emekli maaşı alıyorsanız ve maaşınızı aldığınız bankanın internet bankacılığını kullanıyorsanız, 4000 TL hemen sizin maaş hesabınıza kredi olarak yatacak. Üstelik aldığınız 4000 TL'yi hemen kullanmaya başlayacak ve ilk taksit ödemesini de 3 ay erteleme yapacaksınız. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankalarının başlattığı bu kampanya, bugünden itibaren tüm bankalarda yapılacak.

4000 TL Emekliye Ödeme

4000 TL emekli olan kişilere ödenecek. Emekli maaşınızı aldığınız bankadan alabileceksiniz. Daha önce kendi bankanızdan son limit kredi kullansanız bile, 4000 TL'ye kadar ödemeyi banka sizlere verecek. Pandemi döneminde başlatılan bu kampanya, tekrardan güncellenerek 4000 TL limite çıktı ve sadece emekli olan kişilere, acil ihtiyaçları için veriliyor. Sizlerde emekli maaşınızı aldığınız bankadan başvurunuzu yapabileceksiniz. Bankaların müşterilerden istediği tek şart, 4000 TL ödemelerde banka maaş müşterisi olmanız. A Bankasından maaş alıyorsanız, B bankası size 4000 TL vermez. 4000 TL kredi sadece maaş hesabına yatan bir acil destek kredisidir. Kredi alacak kişinin ayrıca başvuru sonrasında sicil sorgulamasına da bakılacaktır.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Yukarıda da söylediğimiz gibi, başvurular bankaların internet bankacılığı üzerinden kendi emekli maaşınızın hesabı içinde verilecek. Başvuru yapacak olan kişi, uygun faiz oranları ile bu kredileri kullanabilecek. Emekli maaşınızı hangi bankadan alıyorsanız, o bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya en yakın banka şubesine giderek, internet bankacılığı şifresi alabilirsiniz. Aldığınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte, bankanın mobil uygulamasını indirerek giriş yapabilir, giriş yaptıktan sonra istediğiniz 4000 TL için başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru yapacak olan kişiler, mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden giriş yaptıkları internet bankacılığı üzerinden, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak ve başvuru yerine 4000 TL 36 ay vadeli kredi yazacak. Hangi bankadan emekli maaşı alıyorsanız, o bankadan sizlere özel bu kredi imkanı verilecek. bankadan emekli maaşı alan kişiler, ayrıca bankanın diğer kampanyalarından da yararlanacaklar. İnternet bankacılığı üzerinden sadece 4000 TL verilmiyor. Banka müşterilerine dilerse 4000 TL üzerinde de para veriyor. Özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, maaşlarının 10 katı ile 30 katı arasında kredi alabiliyorlar.