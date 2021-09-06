Ikea, Sürücü Sıkıntısı Nedeniyle Tedarik Sorunlarıyla Mücadele Ediyor

Şirket, bazı mağazalardaki şilteler de dahil olmak üzere ürün kıtlığının Covid ve Brexit'e bağlı olduğunu söyledi. Grip aşısı tedarikçilerinden yiyecek ve içecek firmalarına kadar uzanan işletmeler de tedarik sorunları yaşıyor. Hükümet daha önce "sektörün zorluklarını ele almak için sanayi ile yakın bir şekilde çalıştığını" söyledi.

Ikea, Birleşik Krallık ve İrlanda'daki 22 mağazasının tamamının stoklarının 'u veya yaklaşık 1.000 ürün grubuyla tedarik sorunları yaşadığını söyledi. "Birçok perakendeci gibi biz de Covid-19 ve işgücü kıtlığı nedeniyle tedarik zincirlerimizde süregelen zorluklar yaşıyoruz ve nakliye, hammadde ve kaynak kullanımı etkilendi. Ayrıca, daha fazla insan daha fazla zaman harcadığından daha yüksek müşteri talebi görüyoruz.” "Sonuç olarak, şilteler de dahil olmak üzere bazı serilerimizde düşük bulunabilirlik yaşıyoruz."

Perakendeci özür diledi ve durumun "önümüzdeki haftalarda ve aylarda" düzelmesini umduğunu söyledi. Ikea, "Gördüğümüz şey, küresel ticaret akışlarının bozulması ve pandemi ve Brexit tarafından şiddetlenen sürücü eksikliği de dahil olmak üzere mükemmel bir sorun fırtınası." Dedi. Küresel konteyner taşımacılığı endüstrisinde pandemi nedeniyle aksama yaşanırken, Brexit işgücü kıtlığı kamyon sürücülerinden et üretim işçilerine kadar uzanıyor.

Brexit ile bağlantılı işçi sorunları da et üretimini vuruyor. Ulusal Domuz Birliği Pazar günü, önemli bir mezbaha işçisi sıkıntısı nedeniyle çiftliklerde 85.000 domuz birikimi olduğu ve bu rakamın haftada 15.000'e yükseldiği konusunda uyardı. Ulusal Domuz Birliği başkanı Zoe Davies, "İşlemciler domuzları almamaya devam ederse, bir yere gitmek zorunda kalacaklar" dedi. "Hükümet fabrikalardaki işgücü eksikliğini gidermek için yakında harekete geçmezse, çiftçiler zor seçimler yapmak zorunda kalacaklar.

"Görmek istediğimiz son şey, domuzların çiftliklerde yok edilmesi ve etlerin boşa gitmesi, bu yüzden işlemcilerle seçenekler hakkında konuşuyoruz." Hükümetin "burada bize yardım etme konusunda en ufak bir çıkarı yok gibi göründüğünü" de sözlerine ekledi, bu durumu hem inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğratıyor hem de aynı ölçüde incitici buluyorum.

Yönetim kurulu genelindeki işletmeler, nakliyecilerin Covid ve Brexit'i suçladığı tedarik zinciri sorunlarından etkilendi. İngiltere ve Galler'deki grip aşıları, HGV sürücüsü sıkıntısı nedeniyle ertelendi ve Tesco ve İzlanda gibi gıda firmaları Noel yaklaşırken bazı ürünlerde kıtlık olabileceğini söyledi.

Wetherspoons, bazı bira markalarında yetersiz kaldı, ancak kıtlığın endüstriyel eyleme bağlı olduğunu söyleyerek Brexit bağlantısını küçümsedi. Ancak sendikalar, bu endüstriyel eylemin hiçbir zaman gerçekleşmediğini söylüyor. Bira üreticileri Heineken ve Molson Coors ile fast food zincirleri McDonald's, KFC ve Nando's da tedarik sorunlarından etkilendi. Karayolu Taşımacılığı Birliği'ne göre, Birleşik Krallık'ta 100.000'den fazla sürücü sıkıntısı var.