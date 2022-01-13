Anne ve Babalara Müjde Geldi: Çocuğu Okula Giden Varsa 10.000 TL Ödeme Alacaklar

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar sürekli olarak bankaların yapmış olduğu kampanyalara bakarak nakit ihtiyacını nasıl gidecekleri hakkında bilgiler edilmektedirler. Bankalar ihtiyaç kredisi kredi kartı ve kredili mevduat hesabı gibi bir çok acil durumlarda kullanabileceğiniz sizlere nakit imkanı sağlamaktadır. Anne ve babalar daha çocukların okul masrafları için bankalar üzerinden nakit avans veya kredi kullanmak istiyorlar. Bu işlemler için çocuğu okula giden ve acil paraya ihtiyacı olan kişilere bankalar kampanya başlattı.

Qnb Finansbank yapmış olduğu kampanya ile birlikte anne ve babaların sigortalı olarak çalışıyor olması veya emekli olması durumunda Kredi notuna bakmadan 10.000 TL'ye kadar 10 ay vereceğini açıkladı. 10.000 TL'ye kadar acil ihtiyacımız için kullanabileceğiniz Kredi kampanyalarını katılmak istiyorsanız banka kredi notunuz banka kredi siciliniz temiz olması yeterli olacaktır.

Qnb Finansbank kendi politikalarına göre kendi bankası'nda hesabı olan vatandaşlar için yapmış olduğu Bu kampanyada banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden 7gün 24saat sizlere hizmet verecek.

Nakit kredi kullanacak olan kişiler özellikle SMS atarak oturdukları yerden ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilirler.

Sms ile başvuru nasıl yapılır?

Anne ve babalar için verilecek olan 10.000 TL ödemelerde 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek olan bu krediler de banka şartlarına uygun olan vatandaşlar kredilerine hızlı bir şekilde qnb Finansbank üzerinden kullanılabilir. Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 10.000 TL ödeme almak istiyorlarsa 36 ay vadeli bu kredileri SMS atarak başvuru yapabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek t.c. kimlik numaranızı yazabilir ve bu mesajı 5030 numarasına gönderebilirsiniz. Beş dakika içerisinde Kredi sonucu cep telefonuna gelecek ve onaylanan krediyi hemen hesabımıza yatırabileceksiniz.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu formu doldurduktan sonra kredi onay alırsanız En yakın Finansbank şubesine giderek kimliğinizdir birlikte banka şubesinden kredinizi hesaba yatırabilirsiniz.