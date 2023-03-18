Anne Babalara Devletten Yardım Eli! Bu İhtiyaçları Tamamen Devlet Karşılayacak

Günümüz koşullarında çocuk yetiştirmek gittikçe zor bir hale gelmiştir. Vatandaşların çoğu kendi temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta son derece zorlanırken bir de çocuklarının masrafına gücü yetmemektedir. Bu durumun farkında olan devlet kurumları, desteğe ihtiyacı olan ailelere sosyal destek kapsamında farklı alanlarda yardım eli uzatmaktadır. Bu yardımlar arasında mama ve bez yardımı en çok başvuru alanlardan biridir. Ebeveynler için büyük bir gider kaynağı olan bu ihtiyaç devlet tarafından karşılanmaktadır ve aileler maddi olarak bir nebze rahatlamaktadır.

MAMA VE BEZ YARDIMI VEREN KURUMLAR

Devlete bağlı hizmet veren kurumlar, çocukları olan ailelere mama ve bez yardımı sağlamaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri, Kaymakamlık binalarında yer alan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları, illere bağlı olan muhtarlıklar bu kurumlardandır. Bazı kurumlar mama ve bez yardımı almak için başvuran vatandaşlara nakit yardımı da verebilmektedir.

MAMA VE BEZ YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Yukarıda belirttiğimiz kurumlara bizzat giderek başvuru yapmak istemeyen vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden de başvuru yapabilecektir. Hem yüz yüze başvuru yapanlar hem de online olarak başvuru yapanlar sonuçlarını e-Devlet sisteminden de kontrol edebilir.

MAMA VE BEZ YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

E-Devlet’in internet sayfası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşların izlemesi gereken adımlardan ilki, e-Devlet’te bulunan arama çubuğuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazmaktır. Ardından sosyal yardım başvuru linkine tıklamanız ve kimliğinizi doğrulamanız gerekmektedir. Daha sonra başvuru şartlarını inceleyerek koşullara uygun olduğunuzu kanıtlayan bilgileri doldurmalısınız. İhtiyaç duyan vatandaşlar mama ve bez yardımının yanı sıra gıda ve erzak yardımı, giysi yardımı, odun ve yakacak yardımı gibi diğer yardımlara da başvurabilir.

MAMA VE BEZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Mama ve bez yardımı almak isteyen vatandaşların karşılaması gereken bazı koşullar bulunmaktadır. Kişilerin karşılaması gereken en önemli koşul hane içerisinde yaşayan bireylerin kişi başına düşen gelir miktarının 2.835 Türk lirasından az olmasıdır. Bunun yanı sıra söz konusu yardımdan yalnızca 2015 yılından sonra doğum yapan Türk Vatandaşı yararlanabilmektedir. Türk Vatandaşlığı bulunmayan kişiler Mavi Kart sahibi olması halinde başvuru yapabilmektedir. Başvuru esnasında dikkat edilen bir diğer koşul ise anne ve babanın üzerine kayıtlı araç, ev, arsa vb. herhangi bir varlığın olmamasıdır. Bu koşullara uygun olan vatandaşlar ilgili kuruma gerekli belgeleri teslim ederek başvuru yapabilirler.

MAMA VE BEZ YARDIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Devletten mama ve bez yardımı almak için başvuru yapacak ebeveynlerin başvuru yaparken teslim etmesi gereken evraklar; mama ve bez yardımı başvuru formu, T.C. kimlik belgesi, gelir durumunu gösterir belgedir. Başvurusunu tamamlayan vatandaşların verdikleri bilgiler incelemeye alınır. Bilgilerin doğru olması ve vatandaşların gerekli koşulları karşılaması halinde başvuru onayı verilir. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak edilen konular arasındadır. Yetkili kurum tarafından verilen bilgiye göre; başvuru formunda belirtilen telefon numarasına 30 gün içerisinde başvuru yanıtı SMS olarak gönderilmektedir.